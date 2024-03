Milanović o Turudiću: Trebalo mu je osiguranje pa je insceniran incident, nikad nećemo naći krivca

Podijeli :

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Istarske županije – Istarskog sabora povodom obilježavanju Dana Istarskog statuta.

Milanović kaže kako novac “bježi” spominjući prihode u turizmu. “S tim ćemo se obračunati, ja prvi. Ako vam ne izgledam ozbiljno, ne zamjeram, ali sam smrtno ozbiljan”, kaže.

Mandat će, ponavlja, dati onome tko donese 76 potpisa plus. “Sigurno neće biti kao 2015. kad je Kolinda Grabar Kitarović sastavljala svoju tehničku vladu nakon 45 dana jer sam ja bio u taktičkoj prednosti nad Karamarkom. To je za opoziv, to što je ona tada radila, ali Ustavni sud tada nije ni zucnuo”, govori Milanović.

Uvjeren je da će vladu uspjeti sastaviti nakon izbora. “Bit će kordon oko HDZ-a, sve ću učiniti da u tome uspijemo. … Sve suprotno od onog što je radila Grabar-Kitarović i Karamarko”, kaže.

Milanović kaže i kako nije razgovarao s Mostom ni DP-om. “Nakon izbora ćemo svi bit za stolom, ako itko izda, ova zemlja će to znati. Mislim da se nitko neće usuditi. Nisam imao izbora, uključio sam se u ovu trku”, govori.

“U zadnjih osam godina, a bila je i inflacija, novac ne vrijedi isto, život je strahovito skup onima koji imaju prosječne i male plaće. To je inflacija pohlepe. Hrana je poskupila puno. Ako imate situaciju u kojoj je čisti profit korporacija prilagođen troškovima inflacije rastao 80 posto, ako su prihodi proračuna 46 posto veći nego 2016., taj rast ne prati rast plaća. Korporacije zarađuju puno više nego što daju radnicima. Banke, INA, imaju ogromne profitne stope. Imaju jako puno novaca”, kaže predsjednik dodajući da detaljnije ne može jer to uzima vrijeme, ali najavio je da će pričati i narednih dana.

Predsjednik naglašava da će “svatko tko misli svojom glavom i voli svoje zaključti da je postojeći sustav ridikulozan”. “Moraš biti bedast da se tako malo cijeniš”, kaže ponavljajući da treba pogledati austrijski model.

Govoreći o propucavanju automobila Ivana Turudića kaže da je dobio službene podatke kao predsjednik Republike. “To se dogodilo baš u Virovitici i baš tada je vidio da ima dva kuršuma unutra. Sve je to tako zabavno. Trebalo mu je osiguranje pa je insceniran incident, nikad nećemo naći krivca, ako ga uopće ima, a nema ga.” Dodaje i kako su se Turudić i premijer dogovorili. “Lažu vas.”

Gordan Jandroković tvrdi da je Milanović prestao biti predsjednik svih građana. Milanović kaže da razumije da su ljudi pristrani, “ali baš tako cinični”. “Pa ja sam to uspio, puo više nego Grabar-Kitarović. Ja sam se odvojio od SDP-a.” Ponovno je spomenuo bivšu predsjednicu i njezine veze s HDZ-om. “Najgore je kad rektori dolaze na političke skupove”, kaže. Nabrojao je i brojna poznata imena iz znanosti koja se svojedobno nisu uspjela othrvati vezama s politikom.

Otpužnicu protiv Dragana Kovačevića, kaže, nije čitao pa ne može ni komentirati. Dodaje i kako “premijer nije baš dobar dečko”. “Ja Dragana poznam, mi imamo korektan odnos i to je sve. On je postao direktor Janafa voljom Čačića, nije bio moj odabir. Kasnije je postao Plenkovićev odabir. Povezanost je puno jača na onoj drugoj strani, ali je isto neljudski kako su mu krenuli pakirat kad se našao u nevolji. Nije bio ni optužen, a tu hajku je pokrenuo Plenković kad se prepao za vlastitu stražnjicu”, kaže.

“Retorika s nasilnicima mora biti oštra. Nećete se derati na novinara i kad vam ide na živce. Ali, kad neke stvari komentirate, recimo ono što je napraivo Ustavni sud, ne možeš to mirno reći jer izgubit će se dramatika. Uvijek je potrebno malo teatralnosti i pompoznosti. Pompozni ljudi su smiješni, ali bez teatra i drame nema ničega”, kaže predsjednik.

Korupcija je tema, ali tema su i materijalne stvari, kaže predsjednik.

Milanović kaže i da je Plenković namjerno kršio Ustav ne sazivajući vijeće za obranu tri godine i ne surađujući s njim po pitanjima po kojima je morao. “Ti ljudi su prekršili Ustav stotinu puta, ali od 17.4. rijeke pravde već su tu, polako dolaze, diže se i Mirna i druge istarske rijeke i Raša, bit će dobro”, zaključio je predsjednik.

