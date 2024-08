VIDEO / Svadba u Splitu pretvorila se u potpuni kaos. Organizator: Imali smo plan B

Podijeli :

Društvenim mrežama širi se fotografija s vjenčanja u Splitu koje se u jednom trenutku pretvorilo u potpuni kaos kad je stigla ljetna oluja. Jak vjetar bacao je stolove, stolice i stolnjake s terase na kojoj se održavalo slavlje, a u pomoć su pristigli konobari, ali i ostali uzvanici, dok je mladenka u šoku gledala što se događa.

Video je zatim osvanuo na Instagramu i postao viralni hit. “Ono kad organiziraš ljetno vjenčanje na otvorenom u Hrvatskoj”, našalio se fotograf Antonio Matić uz snimku.

Index.hr je razgovarao s njim i doznao kako su uspjeli spasiti vjenčanje.

“Mi smo tim organizatora vjenčanja, dekoratera i fotografa koji većinom organizira i radi vjenčanja za strance ili za mladence s našeg govornog područja koji žive u inozemstvu tu u Lijepoj Našoj. Radimo po cijeloj Hrvatskoj, i to većinom od početka svibnja do kraja listopada. U prosjeku je to do 50 vjenčanja godišnje. Naši klijenti većinom žele vjenčanja na otvorenom, koja postaju sve veći trend i među mladencima u Hrvatskoj”, objasnio je.

“Imali smo plan B”

“Kako mi smatramo, rijetko koja sala za vjenčanja se može usporediti s vanjskom kulisom Lijepe Naše. S obzirom na to da se radi o velikom broju vjenčanja u različitim krajevima Hrvatske, naravno da je naš najveći (ne)prijatelj vrijeme jer o vremenu sve ovisi, a na njega ne možemo nikako utjecati”, kaže.

“Za svako vjenčanje imamo, naravno, i plan B, što se i na ovom vjenčanju ispostavilo kao ispravno. Ujutro tog 2. kolovoza nije bilo naznaka loše vremenske prognoze, pa smo odlučili da se vjenčanje odvije na vanjskoj terasi. Svadbena večera počela je u 19 h, a u 20:30 je vremenska prognoza počela pokazivati naznake lošeg vremena iza ponoći”, ispričao je Antonio.

“Nadgledali smo cijelu situaciju i kad smo vidjeli da nam se oluja lagano primiče, što je srećom bilo tek oko 2 h ujutro, nakon svadbene torte odlučili smo goste preseliti unutra, a cijeli tim, kao i gosti, pa čak i sami mladenci koji su i dalje bili odlično raspoloženi, pomogli su da ne dođe do skoro pa nikakve materijalne štete”, prisjetio se.

“Gosti su nastavili slaviti i jesti tortu u unutarnjem prostoru lokacije, a mi smo sretni i zadovoljni što je sve prošlo u najboljem redu i što su mladenci zadovoljni”, zaključio je.

