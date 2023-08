Podijeli :

Pexels

Nizozemski atletičar Wim Hof, čiji je nadimak i 'Ledeni čovjek' zbog ledenih kupki koje prakticira, razvio je istoimenu metodu disanja - Wim Hof disanje koja je postala planetarno popularna.

Neka su istraživanja čak i potvrdila da se ovom metodom disanja utječe na autonomni živčani sustav kao i na koncentraciju kisika u krvi.

Da je ova metoda zaista funkcionalna, potvrđuje nekoliko istraživanja, a mi smo o toj temi razgovarali s Tinom Kalaš, prvostupnicom sestrinstva koja se dugi niz godina bavi proučavanjem, ali i prakticiranjem različitih metoda disanja pa tako i Wim Hof disanjem.

Uz to, ona je i edukantica gestalt psihoterapije gdje pomaže klijentima pod supervizijom da postanu svjesni svojih emocija, misli i tjelesnih senzacija, koje mogu remetiti njihovu ravnotežu i emocionalno blagostanje.

Zašto je Wim Hof disanje postalo toliko popularno?

Zašto je metoda disanja Nizozemca postala toliko popularna, objašnjava nam Kalaš, najviše se može povezati s njegovim pristupom i načinom na koji je prenosio svoje znanje drugim ljudima.

“Sam Wim Hof je jednostavno opisao i približio tehniku disanja kojom je postigao zadivljujuće rezultate. Njegove impresivne izvedbe privukle su pažnju kako medija tako i znanstvenika. Poznat je po tome što je oborio više svjetskih rekorda, uz izjavu da on nije nekakav superjunak već netko tko koristi tehnike stare tisućama godina”, rekla je Kalaš.

Hof svoje iznimne rezultate pripisuje redovitim vježbama disanja, meditaciji, mentalnoj fokusiranosti kao i izlaganju i uranjanju u ekstremno hladne kupke koje čine organizam otpornim na stresne situacije.

Što je Wim Hof metoda disanja?

Metoda Wima Hofa nije nešto novo. Ono što jest novo je tehnologija koja je pridonijela tome da postane planetarno popularna.

“Zadnjih 15 do 20 godina Wim Hof je počeo dijeliti svoja iskustva putem treninga, radionica i javnih predavanja. Ali, popularnost i priznanje je stekao kada su njegove izvanredne sposobnosti i metode privukle pažnju znanstvenika”, navodi Kalaš.

Zašto su vježbe disanja važne?

Vježbe disanje imaju značajnu ulogu za tijelo i um. Ovo je jednostavan alat kojeg treba koristiti kako bi se vidjele sve njegove dobrobiti.

“Ljudima često neobično zvuči koliko je važno naučiti pravilno disati i svakodnevno provoditi vježbe disanja. Disanje je tako jednostavan alat koji svi posjedujemo i ako naučimo svjesno i redovito primjenjivati vježbe disanja možemo dobiti jako puno koristi od toga”, govori nam Kalaš.

Dodaje i kako je dokazan utjecaj vježbi disanja na ljudsko tijelo, a neki od njih su:

– smanjenje stresa i tjeskobe

– emocionalna ravnoteža

– povećana koncentracija i fokus

– osnažuje tijelo i povećava energiju,

– opušta mišiće

– smanjuje nesanicu i poboljšava kvalitetu sna

“Jako djelovanje ima i na detoksikaciju organizma, na kronične bolesti dišnog, kardiovaskularnog i imunološkog sustava. Tako da vježbe svjesnog i pravilnog disanja uz metode Wima Hofa mogu samo doprinijeti našem zdravlju”, objašnjava Kalaš.

Čemu doprinosi Wim Hof disanje?

Redovitom praksom Wim Hof tehnike disanja povezuje se tijelo s umom, povećava se energija, smanjuje stres, poboljšava imunološki sustav i stvara se dobra otpornost na hladnoću.

“Vježbe Wim Hof disanja doprinose da tijelo izađe iz stanja ugode i da dođe u stanje kondicije koja mu omogućuje da podnese i prevlada stres. Na taj način možemo regulirati raspoloženje, stresne emocije, očistiti tj. detoksicirati organizam na biokemijskoj razini”, govori nam Kalaš.

Ističe i kako disanje po ovoj metodi stavlja stanje organizma iz alkalnog u lužnato stanje, što je na kemijskoj razini jako važno zbog čišćenja organizma od toksina koje svakodnevno unosimo na razne načine u naše tijelo.

Wim Hof disanje i znanost

Kako kaže Kalaš, neke znanstvene studije potvrđuju nekoliko važnih prednosti koje donosi ovakav način disanja. Prije svega, utječe na opuštanje.

“Ono što je definitivno potvrđeno jest da tehnika Wim Hof disanja utječe na autonomni živčani sustav, tako što povećava aktivnost parasimpatičkog sustava koji je odgovoran za naše opuštanje i smanjuje aktivnost simpatičkog sustava koji se aktivira u situacijama stresa, opasnosti ili uzbuđenja”, navodi Kalaš.

S druge strane, neke studije su tek u tijeku i treba ih još dodatno istražiti.

“Ova metoda disanja dokazano povećava koncentraciju kisika u tijelu, što ima veliku korist za oporavak energije uz povećavanje sposobnosti za izdržavanje fizičkih napora. U tijeku su i studije koje dokazuju i protuupalno djelovanje, uz poboljšanje imunološke funkcije koja dovodi do povećanja aktivnost leukocita”, rekla je Kalaš.

Prije nego krenete – savjetujte se s liječnikom

Sam Wim Hof je, kaže Kalaš, sudjelovao u istraživanju gdje se pokazalo da je mogao voljno utjecati na reakciju imunološkog sustava na bakterijsku infekciju, što je rezultiralo smanjenim simptomima.

“Važno je napomenuti da se prije početka bilo kojeg režima disanja ili vježbi disanja preporučuje konzultacija sa zdravstvenim stručnjakom, posebno ako imate nekakve zdravstvene probleme ili stanja”, govori Kalaš.

Vodič za Wim Hof disanje za početnike

Kalaš nam je detaljno objasnila kako se pravilno izvodi vježba Wim Hof disanja – za početnike. Sastoji se od pet jednostavnih koraka.

Napominje kako je prije ove vježbe važno da je osoba koja ju po prvi put izvodi prisutna umom, da osluškuje svoje tijelo i pokuša čuti signale koje joj tijelo šalje dok se izvodi vježba.

1. korak

Zauzmite najudobniji položaj u mirnom i sigurnom okruženju. Potrebno je moći slobodno proširiti pluća, bez ikakvog osjećaja zategnutosti ili nelagode.

2. korak

Zatvorite oči i pokušajte razbistriti misli. Postanite svjesni svog daha i pokušajte se u potpunosti povezati s njim. Krenite s dubokim udisajima trideset do četrdeset puta ili na nos ili na usta, važno je da udisaj napuniti vaš trbuh, pluća sve do glave. Zatim izdahnite bez ikakvog forsiranja, samo se opustite i ispustite zrak. Udahnite do kraja, zatim opustite.

3. korak

Na kraju zadnjeg daha još jednom udahnite i bez korištenja sile napunite pluća do maksimalnog kapaciteta. Zatim se opustite kako biste ispustili zrak do kraja i zadržali se u tom potpunom izdahu. Pokušavate ostati u tom zadržavanju dok ponovno ne osjetite potrebu za disanjem. To se zove faza zadržavanja.

4. korak

Kada osjetite potrebu za disanjem, duboko udahnite i zadržite dah do petnaest sekundi. To je dah za oporavak.

5. korak

Izdahnite i započnite s novim krugom. Potpuno udahnite i opustite i tako se ponavlja cijeli ciklus tri do četiri puta. Nakon vježbe disanja bilo bih dobro uzeti malo vremena za uživanje o novom osjećaju. Ponavljanjem vježbi ovaj proces nas sve više uvodi u stanje meditacije.

Rezultati Wim Hof disanja

Kalaš napominje kako su kod svake prakse ili vježbanja redovitost i predanost obavezni kako bih se postigli pozitivni i vidljivi učinci.

Tako je za Wim Hof disanje preporučena prosječna dnevna investicija vremena od dvadeset minuta na početku dana.

“Rezultati će biti individualni, kao što znamo da smo svi jedinstveni kako na mentalnoj tako i na tjelesnoj razini. Neki ljudi mogu imati promjene već nakon nekoliko tjedana redovite prakse, dok će drugima trebati više vremena do primjećivanja promjena”, rekla je Kalaš.

Wim Hof disanje i hladni tuš

Iako ova metoda disanja ima prednosti, osobe koje imaju bilo kakve probleme ili bolesti se prvo trebaju savjetovati s liječnikom.

“Svakako mislim da je neizbježno osjetiti povećanje energije i vitalnosti, bolji san, smanjenje anksioznosti, bolji fokus, bolju svjesnost o tijelu i umu, povećanu otpornost na hladnoću i bolji imunitet. Ipak, moj savjet kako bi otkrili djeluje li i kako djeluje ova metoda vježbi disanja na vas jest da isprobate. U slučaju nekih kroničnih oboljenja ipak je bolje posavjetovati se sa zdravstvenim stručnjakom”, rekla nam je sugovornica.

Uz ovo specifično disanje se može primijeniti i kupanje u hladnoj vodi koje također ima određene blagodati. Ovakvo tuširanje primjenjuje i Kalaš koja nam je opisala svoje iskustvo.

“Ono što bih ja još dodala je moje iskustvo s primjenom hladnog tuša nakon provođenja vježbi disanja. Naravno to je preporuka Wim Hofa da krenemo s hladnim tuširanjem ili kupanjem u hladnoj vodi. Dobro je krenuti malo po malo, tako da pred kraj tuširanja okrenemo lagano tuš na hladnu vodu i krećemo s par sekundi za početak i nakon toga svaki dan pokušavate malo po malo produljiti to vrijeme hladnog tuša. Poželjno je produljiti vrijeme do dvije minute, a ako ide i duže, što je još bolje za vas. Dobro je završiti tuširanje s hladnom vodom, i tako osvježeni krenuti u dan”, poručila je Kalaš.

Zaključak

Wim Hof metoda disanja ima mnoge benefite, ali naravno, ako se pravilno izvodi. U kombinaciji s hladnim tušem može se postići puno veći učinak na tijelo, ali svakako se prije nego krenete sve to prakticirati, posavjetujte s liječnikom.

