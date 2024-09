Odličan za kolesterol, mršavljenje, a pomaže i kod upale: Namirnica koja ima brojne zdravstvene prednosti

Podijeli :

Nekad korišten uglavnom kao kiseli sastojak u preljevima ili marinadama ili kao prirodno sredstvo za čišćenje u kućanstvu, jabučni ocat sada je popularan u svijetu zdravlja.

Iako jabučni ocat ne sadrži mnogo mikronutrijenata, jedan od glavnih aktivnih spojeva je octena kiselina, koja doprinosi mnogim njegovim zdravstvenim prednostima.

Jabučni ocat također sadrži prirodne probiotike koji mogu poboljšati zdravlje vaše crijevne mikrobiote, kao i antioksidanse.

Prednosti jabučnog octa:

Uravnotežuje razinu šećera u krvi

Neki podaci sugeriraju da konzumacija jabučnog octa može pozitivno utjecati na razinu šećera u krvi, posebno kod osoba koje već imaju višu razinu šećera u krvi.

Podržava zdrave razine kolesterola

Prema rezultatima podataka objavljenim u časopisu BMC Complementary Medicine and Therapies, konzumacija jabučnog octa značajno je smanjila ukupnu količinu kolesterola i povećala HDL, tzv. “dobar” kolesterol u određenim populacijama.

Nedavno istraživanje objavljeno u British Medical Journalu također je otkrilo da je dnevni unos jabučnog octa uspio smanjiti kolesterol, kao i tjelesnu težinu, postotak tjelesne masti i opseg struka kod adolescenata i mladih odraslih osoba.

Naravno, ovaj prirodni lijek treba se koristiti uz pridržavanje prehrane zdrave za srce, ako vam je cilj imati zdrave razine kolesterola.

Pomaže u mršavljenju

Uzimanje jabučnog octa svaki dan neće garantirati trenutni gubitak težine, osobito ako ne vježbate ili ne slijedite zdravu prehranu.

Međutim, ako su zdrava prehrana i redovita tjelovježba dio vašeg načina života, dodavanje malo jabučnog octa može vam pomoći u postizanju ciljeva mršavljenja.

Pomaže u smanjenju apetita

Prema nekim istraživanjima, uključivanje jabučnog octa u vašu svakodnevnu rutinu može vam pomoći da se osjećate sitijima.

Može ublažiti žgaravicu

Iako zvuči kontradiktorno da ocat pomaže kod žgaravice, možda može pružiti podršku.

Vjerovali ili ne, neki ljudi osjećaju žgaravicu jer proizvode premalo želučane kiseline. Dakle, uvođenje kiseline u takvo okruženje moglo bi donijeti olakšanje, piše Eat This, Not That.

