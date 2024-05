Želite li savršen odmor na otoku? Ovo su tri najbolja izbora u Hrvatskoj

Podijeli :

Blog o putovanjima Follow summer izdvojio je tri najbolja hrvatska otoka za ljetni odmor.

Hvar

Hvar je poznat kao glamurozan i luksuzan otok. Prepun je modernih barova i ekskluzivnih luksuznih jahti i savršeno je mjesto za susret sa slavnim osobama. Brodovi i elegantna krstarenja Hrvatskom u kombinaciji s bogatim i živahnim noćnim životom je zadivljujuće. Ima prekrasne palme, suncem okupane dalmatinske stare kuće i skrovite plaže. Otok je također prekriven stablima maslina, divlje lavande, ružmarina i slikovitim vinogradima, piše Followsummer.com.

Kristalno čisto more i drevne ulice privlače sve vrste putnika. Ako želite pobjeći od gradske vreve, trebate otići u Robinzonsku uvalu, jednu od idiličnih hvarskih plaža. Možda će vam trebati jeftiniji smještaj ako ste jedan od mnogih putnika koji svakog ljeta istražuju otok. Preporučujemo da kupite novu opremu za kampiranje ako je nemate, jer ima mnogo prekrasnih kampova i bila bi šteta da ih propustite. Jedan od najpopularnijih kampova je Grebišće, smješten u maloj uvali Grebišće na sjevernoj obali otoka. Savršen je za ljubitelje prirode, okružen nizom borova, naranči i mandarina, te ima dvije male pješčane plaže.

Vis

Na ovom otoku nećete pronaći noćni život, velike hotele ili ekskluzivne restorane, ali će vas njegova netaknuta prirodna ljepota ostaviti bez daha. Pokriven je borovom šumom, voćnjacima citrusa i palmama. Mnogi fantastični vinogradi proizvode poznato bijelo vino Vugava i crno vino Plavac. Ne iznenađujuće što je upravo Vis odabran je kao mjesto snimanja filma Mamma Mia: Here We Go Again!

Osim prirodnih ljepota, grad Vis je pun bogate povijesti, jer je najstarije naselje na otoku. Ovdje možete vidjeti ruševine iz grčkog i rimskog razdoblja, kao i vile i crkve iz 16. i 17. stoljeća.

Što se tiče smještaja, Vis nije za ljubitelje luksuza, ali je savršen za one koji žele autentično otočko iskustvo i vole istraživati ​​prirodu.

Brač

Brač je otok smješten u srednjoj Dalmaciji. Ako ste u potrazi za izvrsnim plažama, ovaj otok je savršeno mjesto za vas, jer je najpoznatiji po najljepšoj plaži u Hrvatskoj – Zlatni rat. To je zlatna šljunčana plaža koja neprestano mijenja oblik pod utjecajem vjetra i morskih struja. Postoje i druge plaže, koje su jednako prekrasne, ali manje gužve.

Ostale atrakcije Brača su maslinovo ulje, ovčji sir, mandarine i vino koje se ovdje proizvodi od davnina. Najbolji izbor smještaja nalazi se u Bolu, od velikih hotela, pansiona i apartmana za iznajmljivanje do prekrasnih kampova, koji uključuju kamp Aloa, kamp Kito, kamp Kanun i kamp Mario.

