Misteriozna bolest pogađa pse diljem SAD-a: Smrtonosna je i nije poznat njen uzrok

Tajanstvena respiratorna bolest pogodila je pse u najmanje 14 država SAD-a, prema Američkom veterinarskom udruženju, koje traži od veterinara da prijave sve slučajeve bolesti dok se ne izolira patogen odgovoran za bolest.

Oko 200 slučajeva zabilježeno je u Oregonu, dok se još ne zna točan broj slučajeva u Kaliforniji, Coloradu, Floridi, Georgiji, Idahu, Illinoisu, Indiani, Marylandu, Massachusettsu, New Hampshireu, Rhode Islandu, Vermontu i Washingtonu.

Znanstvenici još uvijek pokušavaju utvrditi je li bolest, a može biti smrtonosna, virusna ili bakterijska te može li se raditi o varijanti poznate pseće bolesti poznate kao “pseći kašalj”.

Simptomi uključuju upravo kašalj, koji može trajati četiri do šest tjedana, što može uzrokovati blagi bronhitis ili se razviti u upalu pluća. Neki akutni slučajevi brzo su napredovali do upale pluća unutar 24 do 36 sati.

Zasad nema naznaka da bi se bolest mogla prenijeti na ljude ili druge životinje, no to nije isključeno. Zato veterinari upozoravaju vlasnike pasa na oprez tijekom ovogodišnjih blagdana, kada ljubimci putuju s obitelji ili borave u smještajima namijenjenima za pse.

Reuters izvještava da Ministarstvo poljoprivrede Oregona radi s državnim i saveznim dijagnostičkim laboratorijima na utvrđivanju uzroka, a Fakultet veterinarske medicine i bioloških znanosti Državnog sveučilišta Colorado povezao je bolest sa slučajevima teške upale pluća i nekim smrtnim slučajevima.

