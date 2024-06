Meta otkrila za što planira koristiti privatne fotografije i objave korisnika iz Europe

Podijeli :

Meta planira trenirati svoj jezični model Llama na temelju sadržaja koji su građani u EU javno podijelili na platformama poput Instagrama i Facebooka.

Američka Meta, krovna kompanija Facebooka, potvrdila je da planira koristiti objave europskih korisnika na toj društvenoj mreži za podučavanje generativne umjetne inteligencije. “Slijedimo primjer drugih, uključujući Google i OpenAI koji su već koristili podatke Europljana za obuku AI-ja”, stoji u priopćenju.

Sadržaj korisnika u Europi bit će uključen u obuku od 26. lipnja. Meta planira trenirati svoj jezični model Llama na temelju sadržaja koji su građani u EU javno podijelili na platformama poput Instagrama i Facebooka, prenosi Poslovni dnevnik.

“Izgradnja te tehnologije nosi odgovornost razvoja najboljih praksi i odredbi koje će slijediti lokalne zakone i propise. U skladu s tom obvezom, konzultiramo se s našim glavnim europskim regulatorom privatnosti – Irskom komisijom za zaštitu podataka – i uključili smo u našu obuku Metinog AI-ja njihove povratne informacije kako bi bila u skladu sa zakonima EU-a o privatnosti”, navode.

Privola?

Dodaju da su od 22. svibnja poslali više od dvije milijarde obavijesti korisnicima u Europi o planiranoj upotrebi objava.

Austrijska udruga NOYB, skraćenica za None of Your Business, zatražila je prošlog tjedna od regulatora u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Irskoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj i Španjolskoj da hitno zaustave planove Mete, naglasivši da bi kompanija trebala jasno od korisnika zatražiti privolu za upotrebu njihovog sadržaja.

Upozoravaju da će Meta moći koristiti objave i privatne fotografije korisnika i podatke o njihovoj aktivnosti na internetu te da je postupak uskraćivanja privole iznimno kompliciran.

