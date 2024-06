Michael Jackson je umro s 500 milijuna dolara duga

Podijeli :

SPENCER WEINER / POOL / AFP

Dugovi Michaela Jacksona u trenutku njegove smrti 2009. iznosili su ukupno više od 500 milijuna dolara, navodi se u sudskom podnesku ostavštine pop superzvijezde koji donosi pojedinosti o njegovim financijskim problemima pri kraju života, pišu u subotu američki mediji.

Michael Jackson je dugovao oko 40 milijuna dolara promotoru turneje A.E.G., prema podnesku koji je ovog mjeseca podnesen na Vrhovnom sudu okruga Los Angeles.

U podnesku je navedeno da je 65 vjerovnika podnijelo zahtjeve protiv pjevača nakon njegove smrti, od kojih su neki rezultirali tužbama, te da su neki od njegovih dugova nagomilali velike kamate.

U sudskom podnesku ovrhovoditelji kažu da su riješili gotovo sva potraživanja vjerovnika i sudske sporove.

Jackson je zaradio stotine milijuna dolara tijekom 1980-ih i 1990-ih kao tvorac nekih od najprodavanijih albuma svih vremena, zajedno s koncertnim turnejama koje su punile stadione diljem svijeta.

Kupio je katalog pjesama Beatlesa za 47,5 milijuna dolara 1985. i kasnije ga prodao Sony/ATV Musicu u zamjenu za 50 posto udjela u tvrtki. Sony je otkupio udio imanja za 750 milijuna dolara 2016.

Ali kad je Jackson umro u dobi od 50 godina, malo prije nego što je trebao krenuti na turneju pod nazivom This Is It, za sobom je ostavio zamršenu mrežu imovine i obveza.

Notorni Neverland Ranch

Jackson je bio poznat po svom raskošnom načinu života. Zadužio se milijunima dolara zbog svog imanja Neverland Ranch u južnoj Kaliforniji i bio je sklon skupim umjetninama, nakitu i privatnim zrakoplovima. Plaćao je više od 30 milijuna dolara godišnje na otplatu kamata, posvjedočio je forenzički računovođa tijekom suđenja za nezakonitu smrt 2013. u kojem je A.E.G. prevladao.

Imanje Jackson trenutno je u sporu s američkom poreznom agencijom nakon porezne kontrole. U odvojenom podnesku sudu ove godine, imanje je reklo da ga je federalna agencija optužila za podcjenjivanje svoje imovine i rekla da duguje “dodatnih 700 milijuna dolara poreza i kazni”.

