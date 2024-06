Koliko košta dan na moru? “Vidi se da je kriza. Više se žale domaći nego stranci”

Podijeli :

Pred nama je prema najavi meteorologa najtoplije ljeto otkako se mjere temperature stoga će mnogi željeti osvježenje potražiti u moru. Naša ekipa otišla je na jednodnevni izlet automobilom od Zagreba do Crikvenice provjeriti koliki su troškovi. Za izlet za dvoje u najskromnijoj varijanti potrebno je izdvojiti nešto manje od sto eura. Ako poželite ležaljke, suncobran ili izlet brodom onda treba izdvojiti i više.

42 posto hrvatskih građana ne može si priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora, pokazuju to podaci Eurostata. Za odlazak na more neki štede cijelu godinu. Zato je za mnoge kontinentalce najbolja opcija – jednodnevni izlet u Crikvenicu. Za dva sata vožnje, 170 kilometara, stići ćete iz Zagreba u Crikvenicu. Autoput od Zagreba do Crikvenice platit ćete osam eura i 10 centi.

Prvi put pale realne cijene nekretnina, veći pad se ne očekuje: “Potražnja ne staje”

Kavu u kafiću na gradskoj plaži platit ćete 1,90 eura, a kako turisti reagiraju na ovu cijenu, otrkila je Milena Drkljača, konobarica iz Srbije

“Svi nam govore generalno da je dosta jeftinije nego inače kafići”, kaže Milena za N1 Dnevnk.

Pitali smo je i tko više pazi na cijene – domaći ili strani turisti?

“Više su opušteni stranci nego domaći”, dodala je.

Cijene za strance su povoljne

Za Andreasa i njegovu obitelj iz Mađarske cijene su povoljne.

“Cijene su nešto niže”, kaže Andreas te dodaje kako su zadovoljni ponudom.

Domaćim turistima malo je teže počastiti obitelj odlaskom na more.

“Prosječnoj obitelji je malo teže, ali može se naći ako se krene već u proljeće. Nekih 60-ak 70-ak eura dnevno za cijelu obitelj, uz neko kuhanje doma naravno”, govori Danijel Poslek iz Virovitice.

A, za luksuz cjelodnevnog odmora na dvije ležaljke ispod suncobrana na crikveničkoj plaži platit ćete 20 eura. Ali, tu je i uvijek besplatna opcija.

“Mi se ponašamo po starom običaju. Nema do prirode”, kažu Andrija i Dragica Babić, Hrvati koji žive u Švicarskoj.

Pitali smo ih i za cijene.

“Pa barem u nečemu Hrvatska drži korak s Europom”, dodali su.

Popularno odredište

Broj stanovnika se u Crikvenici u sredini sezone poveća sa 10 tisuća na 70 tisuća. Jedna je ovo od najpopularnijih autodestinacija. Slovenka Ivanka posjećuje brata u Varaždinu pa redovito dolazi na jednodnevne izlete u Crikvenicu.

“Krenemo ujutro u 4:15, dođemo u pola osam i navečer u 6 idemo doma. Ustajem se u 2:15 da dođem ovdje”, rekla je Ivanka.

S godinama, cijene rastu.

“Malo su veće sad ove godine. Sve je poskupjelo. Mi imamo malo veće penzije pa nije problem”, dodala je Ivanka

Uz more i sunce, lako se ogladni. Za glavno jelo, rezance ili rižoto u prosjeku ćete izdvojiti od 14 do 16 eura. Za ribu 14 eura, a za srdele 10 eura. Riblja plata za dvije osobe izaći će vas 45 eura, a mesna 42 eura. Pizza košta od 10 do 14 ili 15 eura.

Mini ljetovanje ne prolazi i bez deserta.

“Vidi se da je kriza. Više se žale domaći nego stranci. Kad dođu domaći odmah kažu – je skupo, zašto niste stavili 1,5 eura – a za strance nije baš”, govori Muhamed, prodavač sladoleda.

Nude se i ture brodom

Za one koji žele pobjeći na pučinu, nude se i povoljne ture brodom po okolnim otocima.

“Radimo izlete. Idemo na Rab, Krk i Goli otok. Imamo poludnevne izlete, vozimo na degustaciju vina u Vrbnik na otoku Krku. Cijene su iste kao i lani. Izleti 40 eura po osobi, poludnevni 25 eura.” Kako reagiraju turisti? “Pa turisti reagiraju, naučili su se”, govori nam Domjan Klaudio, prodavač brodskih tura.

Trošak ovog jednodnevnog izleta: 26 eura za benzin, 16 eura cestarine i 9 eura poludnevni parking u Crikvenici. Kad se sve zbroji, u najskromnijoj verziji platit ćete 90 eura, a ako se odlučite na dvije ležaljke i suncobran dodat ćete 20 eura, dok će vas poludnevna tura brodom za dvoje stajati 50 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Legenda Vatrenih žestoko prozvala suca pa poručio: “Želim svima reći nešto o Modriću i Daliću…” Rakar o napadu na KBC Zagreb: Riječ je o najstrašnijem obliku koji se može zamisliti