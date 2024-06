Na ovih 468 lokacija vozače snimaju kamere: Pogledajte popis za cijelu Hrvatsku

Podijeli :

Nikola Cutuk/PIXSELL

U posljednjem ovogodišnjem valu postavljena su kućišta na 32 nove lokacije. Najviše kamera vreba na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Sezona odlazaka na izlete i godišnje odmore krenula je s krajem svibnja, a bit će sve intenzivnija do pred kraj ljeta, do početka nove školske godine. To znači i smanjeni broj automobila na gradskim prometnicama, odnosno povećani na ostalim cestama. Kako bi takvi izleti ostali što manje ‘bolni’ donosimo najaktualniji popis svih fiksnih kamera za nadzor brzine, prenosi Autonet.

Detaljnom analizom nekoliko izvora, pa i podatke Ministarstva unutarnjih poslova napravljena je lista od čak 468 pozicija diljem Hrvatske, a na kojima postoji mogućnost da radari, odnosno kamere zabilježe prebrze vozače. Radi lakšeg pregleda, pozicije su podijeljene po policijskim upravama. Najveća ‘opasnost’ vreba na području PU splitsko-dalmatinske gdje su čak 64 mjesta na kojima postoji mogućnost da vas snimi kamera za prekoračenje brzine. Nakon toga slijedi PU zagrebačka. Do nedavno je tu bilo tek 21 lokacija, što je u posljednjih nekoliko tjedana drastično povećano, za čak 18 lokacija. Tako je sada na tom području 39 pozicija koje imaju postavljena kućišta s kamerama.

Kamere na 32 nove lokacije.

Sa svega tri lokacije manje zaostaju PU istarska i PU vukovarsko-srijemska koje imaju po 39 lokacija. Policijska uprava varaždinska ima pak 34 lokacije, a PU zadarska njih 28. Veliki dio njih odnosi se upravo na sami Grad Zadar. Samo je jedna policijska uprava koja raspolaže jednoznamenkastim brojem lokacija fiksnih kamera. To je PU požeško-slavonska na čijem području je tek 7 lokacija. Prate je PU karlovačka i PU sisačko-moslavačka s po 11 lokacija, s time da je ove godine karlovačko područje dobilo dvije nove lokacije, a sisačko tri. Četiri nove lokacije ove je godine dobilo područje PU bjelovarsko-bilogorske, a čak pet PU krapinsko-zagorske.

Ove godine dobili smo kamere na 32 nove lokacije. Valjalo bi istaknuti one kamere koje do sada nisu spominjane. To su na PU bjelovarsko-bilogorske u Gudovcu (kod kbr.26), u Daruvaru (ulica Josipa Jelačića kod kbr. 144), u mjestu Narta koje je dio Općine Štefanje (kod kbr. 24) i Ivanskoj (ulica Ivana Mažuranića kod kbr. 101). PU karlovačka sada ima u mjestu Žakanje (kod kbr. 53) te u mjestu Gornje Mrzlo Polje (kod kbr. 179). Nadalje, PU krapinsko-zagorska sada ima u mjestu Đurmanec (kod kbr. 85), zatim u Pregradi (ulica Janka Leskovara kod kbr. 43), u Podgrađu koji je dio Općina Marija Bistrica (kod kbr. 82C) te u mjestu Kraljevec na Sutli (kod kbr. 125 odnosno kod osnovne škole). PU sisačko-moslavačka sada ima tri nove lokacije – u Petrinji (ulica Matije Gupca kod kbr. 30) te u mjestima Brestača (Zagrebačka ulica kod kbr. 239) i Voćarica (kod kbr. 23) koje spadaju pod Novsku.

Na kraju, valja imati na umu kako je pored činjenice da je dobro znati gdje su postavljene kamere, još bitnije voditi brigu oko sigurnosti vožnje. Iako se sve više vozača drži ograničenja, ponekad su kamere postavljene tako da su odmah nakon znaka za smanjenje ograničenja. Takva područja su ‘najkritičnija’ za zaraditi čestitku MUP-a. Dobra je stvar što su zadnjih tjedana na brojnim mjestima koja do sada nisu bila obilježena, postavljeni znakovi ‘kontrola brzine’. Dok ste za upravljačem, budite vozač koji je u potpunosti usredotočen na promet, uvjete za vožnju i prometna ograničenja.

Cijeli popis pogledajte na OVOM LINKU.

