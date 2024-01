Najbolji način za održavanje luka i češnjaka svježim do 6 mjeseci

Podijeli :

Unspalsh/Joey Huang

Nakon što ste se vratili iz trgovine s vrećicom prepunom povrća, najlogičnije je to povrće pohraniti u frižideru, no ovo je jedno od najgorih mjesta za čuvanje luka i češnjaka. Luk i češnjak će postati kašasti kada se čuvaju u hladnjaku jer će uvjeti biti previše hladni i vlažni. To uzrokuje da povrće postane previše mekano ili čak postane pljesnivo ako upije previše vlage.

Da bi luk i češnjak što duže ostali svježi, potrebno ih je držati u hladnom, tamnom i dobro prozračenom prostoru, gdje mogu trajati između tri do šest mjeseci. Međutim, to nije tako jednostavno jer ih treba pohraniti na pravilan način, a ne ih samo odložiti u tamnu i hladnu prostoriju.

Monica Matheny, kuharica i osnivačica The Yummy Life, ispričala je kako je imala problema s održavanjem luka i češnjaka svježima unatoč tome što ih je držala u kuhinjskoj ladici, prenosi Express.

Međutim, Monica je otkrila savjet svoje majke koji joj je pomogao u održavanu ovih namirnica svježima. “Zadnji put kad sam je posjetila, pokazala mi je kako spremati luk, češnjak i ljutiku”, kazala je.

Monica je nastavila: “Oduševila sam se kako stavljanje luka i češnjaka u običnu papirnatu vrećicu s rupama može produljiti njihovo trajanje mjesecima. Na početku sam bila skeptična, ali sam odlučila pokušati.”

Očigledno, probušene papirnate vrećice dopuštaju dovoljno cirkulacije zraka da se ovo povrće sačuva dulje vrijeme.

Za pravilno skladištenje luka i češnjaka trebat će vam smeđa papirnata vrećica, bušilica za rupe, marker i spajalice. Provjerite jesu li luk dovoljno čvrsti i bez mrlja jer je vjerojatnije da će dulje ostati svježiji.

Dovoljno je probušiti rupe na vrećici

Prvo probušite rupice duž papirnate vrećice, zatim napunite vrećicu do pola lukom i češnjakom. Označite markerom što se unutra nalazi, a zatim upotrijebite spajalice na vrhu kako biste vrećicu održali zatvorenom.

Vrećice se naravno mogu koristiti sve dok se ne potrgaju.

Kada spremate luk i češnjak, pazite da ih držite na tamnom i hladnom mjestu koje nije pretrpano jer će im trebati puno cirkulacije zraka.

Monica je napisala: “Zrak mora cirkulirati oko vrećica – to je poanta bušenja rupa. Ova metoda bušenja papirnate vrećice trebala bi produljiti vijek trajanja luka, češnjaka i ljutike u većini situacija. Međutim, njihov specifični životni vijek može varirati ovisno o temperaturi, vlažnosti i svjetlosnim uvjetima u kojima su vrećice pohranjene.”

Nemojte skladištiti luk ili češnjak pored krumpira jer mladice proizvode etilen, hormon rasta koji uzrokuje brže sazrijevanje povrća na što su osjetljivi i češnjak i luk.

Ako se slijedi metoda papirnate vrećice, luk i češnjak mogu trajati mjesecima prema stručnjacima Stop Food Waste.

