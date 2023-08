Neobičan razlog zbog kojeg Sophia Loren nikada nije postala Miss Italije

Podijeli :

Rođena 1934., Sophia Loren bila je tek tinejdžerica kada je počela glumiti, osiguravši ugovor s Paramount Pictures 1956. Unatoč mladosti, Lauren je vrlo brzo postala seks simbol i privukla poglede cijelog svijeta. Radila je između talijanske i holivudske produkcije i nije dugo trebalo da postane jedna od najpoželjnijih zvijezda tog doba.

U 1950-ima, Lauren je glumila u filmovima kao što su The Pride and the Passion i Houseboat, oba s Caryjem Grantom. Status holivudske zvijezde donio joj je jednako “zvjezdane” filmske partnere poput Clarka Gablea, Johna Waynea, Richarda Burtona i Taba Hunter. Lauren je ušla u povijest 1960. godine kada je postala prva glumica koja je osvojila Oscara za produkciju na stranom jeziku, primivši tu prestižnu nagradu za ulogu u filmu Dvije žene. Dobila je i počasnog Oscara 1990. godine za svoj doprinos kinematografiji.

Loren je često surađivala s Vittoriom De Sicom, glumeći u filmovima kao što su “Dvije žene”, “Boccaccio ’70”, “Jučer, danas i sutra”, “Brak na talijanski”, “Mjesto za ljubavnike” i “Novi svijet” . De Sica je nazvala jednom od najutjecajnijih osoba u svojoj karijeri, rekavši za The Independent: “Imala sam 16 godina. Nisam znala što da mislim. Moram reći da nisam poznavala Vittorija, mislim da ne bih prošla tako dobro kao što jesam. Bio je divan glumački maestro. Dao mi je snagu. Snaga da nastaviš dalje i da se nikada ne bojim biti odvažna. Nikada.”

No, Lauren možda uopće ne bi ušla u filmsku industriju da se kao tinejdžerica nije bavila modelingom.

S 15 godina, pod imenom Sofia Lazaro, prijavila se na natjecanje za Miss Italije 1950. godine. Prije i nakon ovog natjecanja mnoge su ljepotice stekle međunarodnu slavu, a ni Sofia nije bila iznimka, piše Far Out Magazine.

Ipak, nije uspjela osvojiti glavnu lentu. Umjesto nje, Miss Italije pripala je Mariji Bugliari, koja je i sama glumila u nekoliko filmova nakon natjecanja.

Iako je imala samo 15 godina, Lauren su smatrali “previše provokativnom” da bi osvojila laskavu titulu, no njezina je ljepota navela žiri da osmisli potpuno novu nagradu samo za nju – “Miss Elegancije 1950”.

Zanimljivo, Liliana Cardinale osvojila je Miss Cinema, iako će Lauren ubrzo uzurpirati tu titulu kao jedna od najcjenjenijih holivudskih glumica u godinama koje dolaze.

Nakon natjecanja Lauren se pridružila filmskoj školi Centro Sperimentale di Cinematografia i ubrzo dobila uloge u filmovima poput “Era lui… si! si!” i “La Favorita”.

Pod redateljskom palicom Clemenca Fracassija, Loren je dobila svoju prvu glavnu ulogu u Aidi, samo tri godine nakon pojavljivanja na izboru za Miss. Odatle je Lauren razvila uspješnu karijeru, posvetivši se ulogama koje žene prikazuju u pozitivnom svjetlu. “U svojoj karijeri uvijek sam pokušavala glumiti žene s jakim karakterom”, rekla je za The Independent.

