Nutricionist za N1 otkrio kako bi trebala izgledati prehrana nakon blagdana

Nutricionist Nenad Bratković bio je gost Novog dana u kojem je s našom Sandrom Križanec komentirao kako bismo se trebali hraniti poslije blagdanskog prejedanja.

“Problem je kad obećanja u vezi prehrane i gubitka kilograma ne idu u realizaciju. Važno je postaviti si realne ciljeve koje možemo realizirati kako bismo izbjegli frustraciju. Konkretno, za početak možemo početi konzumirati više voća i povrća ili uvesti doručak u prehranu. Radimo si medvjeđu uslugu ako naglo krenemo s detoksom u želji da se očistimo”, rekao je nutricionist Nenad Bratković.

On navodi da je detoks marketinški spin. Naše tijelo provodi detoksikaciju svaki dan, a kako kaže, to je kompleks biokemijskih reakcija koji nas štiti od kancerogenih tvari.

“To što se od biokemijskog procesa napravio marketinški trik je druga stvar. Svaki dan trebamo provoditi detoks s voćem i povrćem te biljnim čajevima. Postoje fitoterapijski pripravci koji su registrirani u ljekarnama, no oni su samo pomoćna sredstva, ali primarno kao što udišemo zrak, tako i jedemo. Ono što jedemo je važno za potaknuti procese u tijelu”, rekao je pa je dodao: “Prehrana je način života, dok na dijeti gladujemo ili konzumiramo određene grupe hrane. Povremeni post ima znanstvenu utemeljenost za razliku od nekih dijeta. Ako bi to funkcioniralo, ne bi imali prevalenciju debljine i drugih metaboličkih bolesti.”

Bratković navodi da je daleko važnije što će se nalaziti u kalorijama koje konzumiramo nego koliko ih konzumiramo.

“Svaka osoba ima svoj jedinstven pristup kod slaganje načina prehrane. Ona se ne smije slijepo pratiti. Teorija o pet obroka dnevno je promašena u kontekstu vremena u kojem se nalazimo. Učestalost obroka bi trebalo smanjiti na tri dnevno, ali bismo trebali paziti na dovoljan unos vlakana i proteina”, rekao je.

Nutricionist navodi da ima smisla ne jesti iza 18 ili 19 sati, ali kako kaže, to ne funkcionira za svakoga, a naročito bi na to to trebale paziti žene zbog menstruacijskog ciklusa.

“Energetska restrikcija i nedostatak kalorija na dnevnoj razini ima pozitivne metaboličke efekte na tijelo. U vremenu posta dobro je konzumirati juhe i biljne čajeve”, kazao je.

