Ove greške sigurno činite kada pripremate hranu u fritezi

Podijeli :

Pexels

Friteze su postale nezamjenjive u kuhinji zbog svoje svestranosti i isplativosti u odnosu na pećnice.

Ako nemate fritezu, onda ste sigurno čuli za ovaj popularni uređaj koji mnogi diljem svijeta koriste za svoje kulinarske potrebe.

Unatoč tome što je odličan dodatak svakom kućanstvu, mnogi ljudi rade uobičajene pogreške koje se mogu dogoditi tijekom i nakon kuhanja, navodi klix.

Joshua Warren, stručnjak za friteze, otkriva najčešće greške koje se rade s fritezama i daje savjete kako ih izbjeći.

Previše hrane u košari

Uobičajena pogreška koju mnogi ljudi čine je stavljanje previše hrane u fritezu u bilo kojem trenutku. Ako to učinite, vaša se hrana možda neće pravilno skuhati i može dovesti do još duljeg vremena kuhanja.

Uvijek zagrijavate pećnicu prije pripreme hrane? Evo kada to ne morate raditi

Stavili ste previše ulja

Možda mislite da će više ulja pomoći da hrana bude brže gotova, ali korištenje previše ulja je greška koja može uzrokovati loš krajnji rezultat. Također, velika količina ulja poništava svrhu korištenja friteze, koja se općenito smatra zdravijom opcijom kuhanja.

Zaboravili ste protresti hranu

Ako zaboravite protresti ili okrenuti hranu na pola kuhanja, to često može dovesti do neravnomjernog kuhanja. Bilo bi dobro postaviti podsjetnike i protresti košaru friteze svakih nekoliko minuta. To će vam pomoći osigurati da sve strane vaše hrane budu ravnomjerno pečene.

Očistite fritezu nakon upotrebe

Pokušajte očistiti fritezu nakon svake uporabe. Obratite posebnu pozornost na košaru, pladanj i unutrašnjost uređaja kako biste osigurali neometani rad svaki put kada ga koristite.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Banksy otkrio svoj deveti mural sa životinjama u Londonu Kakve su to pješčane muhe koje su navodno izgrizle Slovence na Murteru?