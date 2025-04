Njemačka ministrica: U Banjoj Luci su mi prijetili Dodikovi ljudi

Podijeli :

Njemačka ministrica za Europu Anna Lührmann objavila je u petak navečer kako su joj ranije tijekom dana, dok je boravila u Banjoj Luci, predstavnici vlasti Republike Srpske prijetili nasiljem ocijenivši kako je to neprihvatljivo ponašanje, a izravno odgovornim za to označila je čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika.

“Njegovi su predstavnici meni i mojoj delegaciji prijetili nasiljem. Ovo je znak slabosti. Dodik je sve izoliraniji i nema podršku građana RS”, napisala je njemačka ministrica u objavi na društvenim mrežama nakon što je napustila Banju Luku.

Ona je tamo doputovala nakon posjeta Sarajevu a, kako je sama napisala, sastala se s predstavnicima civilnog društva i oporbe, no susret sa šefom kluba zastupnika oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) u parlamentu RS Igorom Crnatkom morala je otkazati nakon što ju je vlada RS odlučila proglasiti personom non grata. To je učinjeno u znak odmazde jer je njemačka vlada zajedno s austrijskom u četvrtak objavila kako su Dodik te premijer RS Radovan Višković i čelnik entitetskog parlamenta Nenad Stevandić na popisu osoba kojima je zabranjen ulazak u te zemlje.

Nakon što je pod prijetnjom policijske prisile napustila Banju Luku Lührmann je napisala kako je primila brojne poruke potpore upravo iz tog grada.

“Ljudi se srame Dodikovih postupaka. Imam jasnu poruku za sav narod Republike Srpske: nastavit ćemo biti na vašoj strani, na putu prosperiteta, stabilnosti i puta u EU”, napisala je.

