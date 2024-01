Ovih deset stvari nikada ne biste trebali dijeliti na društvenim mrežama

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Dok mnogi ljudi ne objavljuju previše informacija na društvenim mrežama kako bi zaštitili svoju privatnost, većina nas objavljuje više informacija nego što bismo trebali. Donosimo popis deset stvari koje nikada ne biste trebali dijeliti na društvenim mrežama kako ne biste ugrozili svoju privatnost i sigurnost.

1. Planovi putovanja

Dvaput razmislite prije nego što se budite hvalili svojim nadolazećim odmorom ili objavite slike dok ste na putovanju. Nikad se ne zna tko bi mogao vidjeti ove informacije i iskoristiti ih. Na primjer, ako netko zna gdje živite i ima loše namjere, saznanje da ćete biti daleko dva tjedna otvoren je poziv da opljačka vaš dom, navodi se na stranici MSN-a.

2. Podaci o lokaciji

Društvene mreže koriste geolokaciju kako bi vam omogućile da u svoje objave označite gdje se nalazite. Prije objave provjerite dodaje li stranica automatski podatke o vašoj lokaciji i onemogućite to prije objave. U većini slučajeva nema razloga da svoju lokaciju dijelite sa svima koji mogu vidjeti objavu.

3. Podaci za osobnu identifikaciju

Stranice poput Facebooka pune su podataka za ljude koji koriste društvene mreže kako bi vam ukrali identitet. Uvijek biste trebali izbjegavati dijeljenje informacija koje se mogu koristiti za provjeru vašeg identiteta, poput vašeg punog datuma rođenja. Nikada nemojte dijeliti fotografije svoje vozačke dozvole, putovnice ili kreditne kartice koje sadrže osobne podatke koje ne želite objaviti.

Djeca do 13 godina premlada za društvene mreže, pokazalo istraživanje

4. Osobne probleme

Društvene mreže nisu mjesto za iznošenje vaših problema. Ako se želite požaliti na svog šefa, kolege s posla ili rođake, društvene mreže nisu mjesto za to. Netko će to vjerojatno vidjeti i obavijestiti osobu, što će dovesti do neugodne situacije.

5. Dokazi koji vas mogu optužiti

Malo je vjerojatno da ćete na Facebooku ili Twitteru vidjeti priznanja zločina. Međutim, vrlo lako možete naići na objave u kojima ljudi voze u pijanom stanju ili snimaju selfije na autocesti.

Učinite svima uslugu i nemojte nikada objaviti tako nešto na društvenim mrežama.

6. Nove stvari

Mnogi ljudi vole dijeliti slike svojih novih stvari na društvenim mrežama. Bilo da ste upravo dobili novi telefon, prijenosno računalo, auto, TV, nakit ili bilo što drugo, kupnju ne biste trebali javno objaviti na društvenim mrežama.

Studija: Društvene mreže čine ljude zaboravnima

7. Savjet

Svi smo vidjeli kako ljudi na društvenim mrežama traže zdravstveni ili pravni savjet. Koliko god bili sigurni u sebe, u svačijem je interesu da ne dajete medicinske ili pravne savjete ljudima preko društvenih mreža. To vrijedi čak i ako ste liječnik ili odvjetnik. Ključna stvar je da jednostavno ne znate sve činjenice.

8. Lažne nagradne igre

Društvene mreže glavni su način na koji tvrtke mogu organizirati darivanja i natjecanja, uglavnom zato što je lako podijeliti objavu. Iako postoji mnogo legitimnih nagradnih igri, trebali biste dobro razmisliti prije nego što ih podijelite.

9. Povlaštene informacije

Lako je pogriješiti i slučajno objaviti privatne informacije. Međutim, trebali biste biti oprezni s izlaganjem povlaštenih informacija na društvenim mrežama. Ako ste svjesni zaštićenih detalja na svom poslu, nemojte ih dijeliti nigdje, osobito na internetu.

10. Sve što ne želite objaviti

Ako postoji jedno pravilo kojeg biste se trebali pridržavati na društvenim mrežama, to je sljedeće: nikada ne objavljujte ništa što ne biste željeli da cijeli svijet vidi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Na Lučkom probio rampu, jurio po Zagrebu pa se s 32 migranta kombijem zabio u policijski auto Jadranka Kosor o izboru šefa DORH-a: Sabor se ponovno ponizio, bilo je tragično gledati