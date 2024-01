Zbog vozila koja ometaju rad zimske službe, zatvara se Sljemenska cesta na nekoliko sati

Podijeli :

Igor Soban / Pixsell

Snijeg od jutra pada u Zagrebu i otežava promet. Donosimo najnovije informacije s terena.

Zbog prevelikoj broja vozila koja ometaju rad zimske službe i sigurnosti u zimskim uvjetima policija i Zimska služba će zatvoriti promet Sljemenskom cestom na nekoliko sati, javili su nam iz Grada.

ZET javlja da svi tramvaji voze redovno, a od 147 autobusnih linija ZET-a, njih 130 vozi redovno, a na 17 linija u brdskim područjima ima odstupanja od planiranog reda vožnje.

Trenutno su u prekidu autobusne linije:

104 (Jandrićeva – Dom umirovljenika)

125 (Črnomerec – Gornje Vrapče)

128 (Črnomerec – Lukšići)

130 (Črnomerec – Borčec)

137 (Črnomerec – Perjavica – Borčec)

139 (Reljkovićeva – Jelenovac – Reljkovićeva)

140 (Mihaljevac – Sljeme)

142 (Vrapčanska aleja – Jačkovina – Vrapčanska aleja)

148 (Reljkovićeva – Hercegovačka – Bosanska – Reljkovićeva)

227 (Svetice – Gornji Bukovac – Gračansko dolje)

Autobusne linije koje prometuju skraćenim trasama:

Savjeti za sigurnu vožnju kroz snijeg: Pripazite i na crni led!

123 (Črnomerec – Podsused-centar – Podsusedsko dolje) vozi skraćeno do Podsused centra

149 (Kuniščak – Vrhovec) prometuje skraćeno do starog okretišta

160 (Savski most – Lipnica – Havidić Selo) vozi skraćeno do Lipnice

162 (Savski most – Ašpergeril) u polacima za Gajane prometuje skraćeno do Ašpergera.

164 (Savski most) – Horvati) skraćena do okretišta Horvati/Hercegi

209 (Dubrava – Čučerje) prometuje skraćeno do crkve u Čučerju

262 (Dubec – Sesvete – Planina Donja) skraćena do Kučilovine 38

Tramvajske linije 4 i 11 od 10.35 sati prometuju redovno, a linije 7 i 12 prometuju do Dupca zbog blokirane skretnice na okretištu Dubrava.

Tramvajska linija 5 od 11.15 sati prometuje skraćeno do Kvaternikovog trga zbog kvara skretnice na okretištu Maksimir..

Zbog prometne nesreće u Kustošijanskoj ulici, linije 126 (Črnomerec – Gornja Kustošija – Krvarić) i 135 (Črnomerec – Graberje) privremeno su u prekidu.

Zbog prometne nesreće drugih sudionika u prometu u Dubokom jarku, linije 264 (Dubec – Sesvete – Jesenovec), 270 (Dubec – Sesvete – Blaguša), 271 (Dubec – Sesvete – Glavnica Donja), 272 (Dubec – Sesvete – Moravče), 273 (Dubec – Sesvete – Lužan) i 274 (Zagreb (Dubec) – Sesvete – Laktec) prometuju neredovito.

Zbog jakih udara vjetra mogući su prekidi u radu žičare Sljeme.

