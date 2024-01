Jadranka Kosor o izboru šefa DORH-a: Sabor se ponovno ponizio, bilo je tragično gledati

Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor bila je gošća Novog dana u kojem je s našom Mašenkom Vukadinović komentirala političke aktualnosti.

“Lex AP”

Oporba je prozvala u četvrtak vladajuće da žene koriste kao živi zid iza kojeg podvaljuju ograničavanje novinarskih sloboda, zbog istodobnog glasanja o uvođenju kaznenih djela teškog ubojstva žena, odnosno femicida, i neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje.

“Sklapanje ovoga u jedno tijelo neposredno prije izbora, jednostavno pokazuje da tu postoji određena namjera. Mislim da to ne treba pokolebati sve one koji se ne slažu s odredbama vezanim za izmjene kaznenog zakona koje se odnose na curenje informacija iz istraga”, kazala je bivša premijerka dodajući: “Ovakve izmjene sasvim sigurno neće poboljšati vladavinu prava, međutim, loše će utjecati i na razvoj demokracije u društvu. Sasvim sigurno da vladajući imaju dovoljan broj ruku da to izglasaju i u tom smislu ih treba i pustiti, ali ovo svakako jest, što god tko pričao, određeni udar na slobodu medija. Sasvim sigurno može proizvesti ono što se zove autocenzura, jer nitko od novinara ne želi da ih netko prati, prisluškuje ili da ih traži mobitel. S druge strane, mislim da je u proteklih sedam godina, Plenković imao puno više vremena posvetiti se nasilju nad ženama i trebao je davno uvesti femicid u kazneni zakon.”

Kosor priznaje da je opozicija stavljena u prilično nezgodnu situaciju, ali ističe kako ne bi trebali imati strah od premijera Plenkovića: “Imaju strah da će im spočitavati da oni nisu bili za uvođenje femicida. To su kriva razglabanja, loša za opoziciju. Pokazuju da se boje toga kako će njihove postupke komentirati Andrej Plenković i time ga sami stavljaju na određenu vrstu pijedestala.”

Imenovanje čelnika DORH-a

Pitanje favorita za mjesto glavnog državnog odvjetnika intenzivno je razmatrano u medijima. Odbor, gdje vladajući imaju većinu nije posebno izdvojio niti jednog kandidata.

Upitana što možemo zaključiti na temelju toga, Kosor odgovara: “Možemo zaključiti isto ono što možemo zaključiti već mjesecima i godinama; da se Sabor u ovom sazivu ponovno ponizio. Ako postoji institut saslušavanja kandidata za glavnog državnog odvjetnika na matičnom odboru, onda po logici stvari postoji i obaveza odbora da predloži između kandidata koji su bili pozvani na to saslušanje. Većina je odlučila ne iskoristiti ovlasti Sabora da odabere od četvero jednog i da ga predloži Vladi, odnosno Andreju Plenkoviću, jer će on o tome odlučiti. Sabor je taj koji o tome odlučuje, a Vlada predlaže, ali većina u Saboru se odriče prava i mogućnosti da oni odluče o najboljem kandidatu. To je tužno i tragično za gledati.”

Izbori

Na pitanje je li ovo spor ulaz u superizbornu godinu, odgovara: “Vladajuća stranka sasvim sigurno grabi ogromnim i golemim koracima. Sve je tamo organizirano i pazi se na najmanju sitnicu i to je, što se njih tiče dobro. Imaju organizaciju, reagiraju na društvenim mrežama, javljaju se i komentiraju. Drugi imaju neusporedivo manju infrastrukturu i manje su vidljivi, ali sasvim sigurno i oni razmišljaju kako se pojačati.”

