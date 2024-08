Ovih devet stvari svi zaboravljaju čistiti.

Podijeli :

Pixabay

Većina ljudi prati neku rutinu dok čiste, obavljajući poslove određenim redoslijedom. No, ljudi često zaboravljaju očistiti manje očite predmete koji se s vremenom mogu prilično zaprljati.

Pametni telefon

Naši pametni telefoni su uređaji koje koristimo svakodnevno i često bilo u kući ili vani. Zbog toga se klice i bakterije brzo nakupljaju na površini. Prema nekim istraživanjima čak 27 posto nas nikada nije dezinficiralo vlastiti telefon.

Čišćenje telefona je brzo i jednostavno. Isključite mobitel te kružnim pokretima obrišite zaslon i leću kamere krpom od mikrovlakana. Za tvrdokorne mrlje možete lagano navlažiti krpu. Koristite antibakterijske maramice za dubinsko čišćenje, ali ih izbjegavajte koristiti na ekranu jer ga mogu oštetiti. Ako koristite maskicu za mobitel ne zaboravite i nju očistiti, piše Good Housekeeping.

Kuhinjska napa

Površina nape jedno je od mjesta u kuhinji na kojem se skupljaju naslage masnoće. Najbitniji dio nape za održavanje je ventilator.

Kako bi očistili napu postoji par uputa koje bi trebali slijediti. Ako vam je napa puna masnoće razdvojite napu na dijelove i to na one koji se smiju prati sa sapunicom i one koji ne smiju.

Vruća voda sa sapunicom trebala bi pomoći kod masnih naslaga. Ako vaša napa ima papirnate, ugljene ili spužvaste filtere njih nikako ne bi trebali prati u sapunici te bi ih trebali redovno mijenjati.

Jednostavno uklonite mrlje od kave s posteljine i madraca

Prekidači za svjetlo

Prekidače za svjetlo palimo i gasimo više puta dnevno, a ipak ih rijetko čistimo.

Čišćenje prekidača za svjetlo za neke može biti uznemirujuće jer je pričvršćeno na električne komponente, ali riječ je jednostavnom kućanskom zadatku.

Prije svega, ne prskajte sredstva za čišćenje izravno na prekidač za svjetlo iz sigurnosnih razloga. Umjesto toga, raspršite sredstvo za dezinfekciju na krpu od mikrovlakana i zatim njome očistite prekidače.

Daljinski upravljač

Prema istraživanjima prosječna osoba rukuje daljinskim upravljačem 5475 puta godišnje a pritom troje od 10 ljudi nikada ne očiste svoj. To može predstavljati opasnost zbog bakterija koje se mogu nakupiti na upravljaču.

Redovito ga brišite antibakterijskom maramicom ili alternativno poprskajte krpu od mikrovlakana antibakterijskim sprejom te prebrišite upravljač.

Pamučni štapić može vam pomoći da posegnete između gumba ako je potrebno.

Škola u Britaniji zabranila pametne telefone. Zamijenili ih nekoć popularnim “ciglama”

Četka za WC

Većina nas je svjesna koliko odvratna četka i njen držač mogu biti pogotovo kada se u držaču krene skupljati voda.

Četku bi trebalo biti čistiti barem jedno tjedno i uz pomoć vruće vode i sapuna.

Oko WC školjke

Mnogi zaboravljaju kako je bitno čistiti sve oko WC školjke. U blizini WC školjke se lako skuplja zaostali urin te ju stoga treba redovno održavati.

Četka za kosu

Dobra je praksa redovno čistiti našu četku za kosu s obzirom na to da se na četki može skupiti puno masnoće i ostataka proizvoda za kosu.

Četku operite u otopini i vode, s tim da bi bilo potrebno provjeriti upute proizvođača ako vaša četka zahtijeva posebnu njegu.

Jednostavna japanska metoda za čišći i uredniji hladnjak

Četkica za zube

Mnogi od nas zaboravljaju detaljno oprati četkicu za zube iako ju koriste svakodnevno.

Nakon svake uporabe potrebno ju je temeljito oprati pod vrućom vodom kako bi se uklonila sva pasta za zube. Zatim držak četkice posušite ručnikom a glavu četkice lagano otresite od umivaonik,

Madrac

Iako golim okom može izgledati čisto, vaš madrac je vjerojatno prekriven prašinom, grinjama i bakterijama. Zbog toga je dobro steći naviku čišćenja madraca barem jednom mjesečno.

Za to upotrijebite nastavak za presvlake i nisku postavku usisavanja na svom usisavaču. Usišite i površinu i stranice madraca kako biste ga temeljito očistili.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pucketate li prstima svaki dan? Evo kako to utječe na vaše tijelo Zelene i zrele banane nemaju iste vrijednosti: Evo kada je najbolje jesti jedne, a kada druge