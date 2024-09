Ovo je i službeno popis najzdravijeg povrća na svijetu

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Svi znamo da su svježi proizvodi poput voća i povrća kamen temeljac zdrave prehrane, ali jeste li se ikada zapitali koje povrće ima najveću nutritivnu vrijednost?

Od salata prepunih lisnatog povrća do šarenog pečenog povrća, opcija ne manjka. No sada je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) službeno objavio popis najzdravijeg povrća. Nedavno objavljena studija otkriva koje je povrće vrhunsko kada je riječ o količini hranjivih tvari, a rezultati su iznenađujući!

Kako je određeno koje je najzdravije povrće?

Kako bi rangirali voće i povrće, istraživači CDC-a koristili su podatke o hranjivim tvarima u sirovom obliku voća i povrća. Ova metoda je osigurala da gubitak hranjivih tvari tijekom kuhanja nije faktor, iako je važno napomenuti da metode kuhanja mogu utjecati na sadržaj hranjivih tvari u velikom broju povrća, prenosi Yahoo.

Je li povrće bogato vodom zaista zdravo?

Istraživači su postavili prag kako bi odredili što bi se kvalificiralo kao “moćno” voće ili povrće, zahtijevajući da hrana dostigne ili premaši ocjenu 10 na svojoj ljestvici gustoće hranjivih tvari. Gustoća hranjivih tvari odnosi se na koncentraciju vitamina, minerala i drugih korisnih spojeva i iako ne postoji jasna definicija ‘snažnog’ voća i povrća (PFV), studija ih je identificirala kao namirnice koje su “snažno povezane sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti, što uključuje zeleno lisnato, žuto/narančasto, citrusno i križasto voće”.

Studija CDC-a usredotočila se na 17 ključnih nutrijenata, uključujući vlakna, kalij, željezo i vitamine A, C, D, E i K.

Koje je najzdravije povrće?

Na samom vrhu ovog popisa je – potočarka sa savršenom ocjenom gustoće hranjivih tvari od 100. Odmah iza nje bilo je drugo lisnato povrće poput kineskog kupusa, blitve, cikle i špinata. Ovo povrće zaslužilo je svoje mjesto jer je bogato esencijalnim vitaminima i mineralima, a ima malo kalorija.

Prvih 10 vrsta povrća, koje je klasificirano kao “moćno povrće” Potočarka (100,00)

Kineski kupus (91,99)

Blitva (89,27)

Zelena repa (87,08)

Špinat (86,43)

Cikorija (73,36)

Lisnata salata (70,73)

Peršin (65,59)

Salata Romaine (63,48)

Zeleni kelj (62,49)

Što ovo povrće čini tako zdravim?

Povrće koje je bilo na vrhu CDC-ove ljestvice dijeli zajedničke osobine koje doprinose njihovoj visokoj gustoći hranjivih tvari. Uglavnom je to tamno lisnato povrće koje je prepuno vitamina A, C i K, zajedno s vlaknima, željezom i antioksidansima. Ove su hranjive tvari vitalne za razne tjelesne funkcije, od poboljšanja imunološkog zdravlja do održavanja jakih kostiju i promicanja zdravlja srca.

Vlakna posebno pomažu regulirati probavu i mogu spriječiti određena kronična stanja poput dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Antioksidansi koji se nalaze u mnogim od ovih vrsta povrća, poput špinata i cikle, pomažu neutralizirati slobodne radikale u tijelu, smanjujući upalu i potencijalno smanjujući rizik od raka.

Više o najzdravijem povrću: Potočarki

Potočarka je lisnata zelena vodena biljka koja pripada istoj obitelji kao kupus i brokula. Porijeklom je iz Europe i Azije, gdje se stoljećima konzumira zbog svojih nutritivnih i ljekovitih svojstava.

Poznata je po svom paprenom, blago ljutom okusu. Nutritivne prednosti potočarke čine je odličnom hranom za jačanje imunološkog sustava, podržavanje zdravlja kostiju i promicanje zdrave kože. Visoke razine antioksidansa u biljci pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, što može smanjiti rizik od kroničnih bolesti poput raka i bolesti srca.

Potočarka se lako može uklopiti u obroke dodavanjem u salate, sendviče ili juhe.

