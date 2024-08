VIDEO / Je li ovo plaža iz noćne more? Pogledajte kako izgleda popularno ljetovalište u Egiptu

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

I dok neki ljudi vole udaljene, divlje plaže, gdje nema gužve, neki ljudi se vole družiti s drugim ljudima na plaži.

Suncobran do suncobrana, čovjek do čovjeka… ovo većini ljudi zaista izgleda kao plaža iz noćne more, a tko bi se uopće želio ovdje sunčati i kupati? Međutim, čini se da neki ljudi vole gužvu, što dokazuje snimka koja je postala viralna na TikToku.

Video s prepunom plažom, nastao je u Egiptu i ima više od tri milijuna pregleda, piše citymagazine.

“O moj Bože! Radije ću ostati kod kuće”, napisao je jedan tiktoker. Druga se našalila da će mami napisati da je pod žutim kišobranom.

“Ovdje je stvarno klaustrofobično”, bio je još jedan komentar.

