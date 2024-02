Poznati psihijatar o opasnostima korištenja lijekova za mršavljenje

Podijeli :

Psihijatar Hrvoje Handl bio je gost Newsnighta u kojem je s našim Ilijom Radićem razgovarao o poremećaju hranjenja u Hrvata i o opasnostima korištenja lijekova za mršavljenje.

“Ozempic je lijek koji regulira količinu šećera u krvi da se kroz lučenje inzulina u određenim trenucima smanji količina šećera i zato indirektno regulira i tjelesnu masu. Ja se bavim poremećajima hranjenja. Ljudi jako puno riskiraju, možete pasti u nesvijest od hipoglikemije jer ste zapravo na svoj inzulin dodali još neku dozu jer se tad mobilizira neki usputni inzulin. On tad osobama koje uspiju izaći iz akutnog dijabetesa 2 radi jake vrtoglavice”, rekao je psihijatar i stručnjak za poremećaje hranjenja Hrvoje Handl.

On navodi da trenutno traje pomama za idealnim izgledom tijela.

“Znate čim su muškarci najviše opterećeni? Trbuhom. Što je muškarcu koji uz posao ne stignete provoditi sate u teretani najlakše napraviti? Uzeti taj lijek. Uvijek je postojao progon lijepog tijela. Prije sto godina se koristio lijek za debljanje jer je to bio ideal ljepote”, rekao je pa dodao: “Mi smo otišli u smjeru savršenstva, a to vodi u ortoreksiju, u pretjerano pravilno hranjenje. Ortoreksija je postala ozbiljan poremećaj koji vodi u anoreksiju. Da mogu odgovoriti zašto to ljudi rade vjerojatno bih dobio Nobela za medicinu. Ali to se uglavnom svodi na to da se ovdje radi o ljudima s niskom razinom samopoštovanja.

Također, psihijatar tvrdi: “Nekoj je djevojci dovoljno da čuje ‘malo si dobila’ može se survati u dijetu, a onda ima 18 puta veću šansu razvije poremećaj hranjenja. Ako nastavimo koristiti ove lijekove, stvorit ćemo novu generaciju poremećaja hranjenja koju još uopće nismo imali, a koja će sličiti svim ostalim poremećajima hranjenja, ali će biti izazvani lijekom”, kazao je.

Handl kaže da je siguran da je u Hrvata jako puno neotkrivenih i nepriznatih poremećaja hranjenja.

“Politika inzistiranja da se manje jede i više vježba neće dovesti Hrvate na prvo mjesto izvan skala pretilosti”, zaključio je.

