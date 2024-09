Pravilo “80 posto” tajna je dugovječnih ljudi, usvojite ga već danas!

Podijeli :

Pexels

Naravno da nitko ne zna tajnu dugog života, ali činjenica je da mnogo toga ovisi isključivo od nas.

Ako se loše hranimo, malo spavamo i stalno se borimo sa stresom, logično je da će se to odraziti i na naše zdravlje, piše Krstarica.

Konzumiranje manje kalorija možda doprinosi dužim životima kod nekih ljudi u tzv. plavim zonama. Na primer, studije provedene u Okinavi sugeriraju da su stanovnici prije šezdesetih godina života jeli manje kalorija nego što je potrebno, što možda pridonosi njihovoj dugovječnosti.

Također, Japanci prate pravilo 80 posto, koje nazivaju “hara hači bu”. To znači da prestaju jesti kada osjete da su 80 posto siti. To ih sprečava da pojedu previše kalorija, što može dovesti do debljanja i kroničnih bolesti. Brojna istraživanja su pokazala da, ako jedete polako, možete smanjiti osječaj gladi i povećati osjećaj sitosti, u usporedbi s brzim jedenjem.

