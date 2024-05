Provjerite svoje lozinke! Ovaj jednostavan test otkriva može li se probiti u nekoliko sekundi

Podijeli :

Danas je službeno Svjetski dan lozinki. Iako to možda ne zvuči kao događaj za slavlje, dobar je podsjetnik da na brzinu pogledate svoje online račune i provjerite jesu li dovoljno sigurni.

Imati snažnu lozinku od ključne je važnosti ako želite biti sigurni da kibernetički prevaranti ne mogu dobiti pristup vašim digitalnim informacijama. Unatoč tome, milijuni nastavljaju koristiti slabe fraze i brojeve koje je lako pogoditi, a koji bi nas mogli izložiti opasnosti.

Što sve hakeri mogu napraviti ako imaju samo vašu mail adresu? Je li i vaša na popisu? Ovo su najgore lozinke koje možete koristiti

Nedavno istraživanje tima NordPass potvrdilo je neke od najčešće korištenih lozinki u Velikoj Britaniji i čini se da fraze, brojevi i riječi kao što su “123456”, “qwerty” i “Abc123” ostaju na vrhu popisa, prenosi Mirror.

Nije iznenađujuće da mnogi od nas biraju jednostavne stvari koje treba zapamtiti jer svi imamo toliko puno online računa da može biti nemoguće pratiti koje lozinke odgovaraju kojoj usluzi.

Međutim, ako već neko vrijeme niste mijenjali ništa, sada bi mogao biti dobar trenutak za neke jednostavne promjene. Postoji i nekoliko jednostavnih načina da provjerite koliko su vaše lozinke sigurne pomoću web stranica kao što je security.org koja nudi brzu provjeru koja otkriva koliko se brzo vaša lozinka može probiti.

Najbolji način da zaštitite svoje račune je korištenje koda koji sadrži kombinaciju slova, brojeva i posebnih znakova kao što su # ili $.

Evo dobrog primjera kako standardnu ​​lozinku učiniti teškom za probijanje.

VRLO LOŠA LOZINKA

arsenal (može se hakirati za manje od sekunde)

POBOLJŠANA LOZINKA

Ar$sena1 (potrebno je 6 minuta za hakiranje)

VRLO SIGURNA LOZINKA

Ar$en@l-01 (potrebno je 5 godina za hakiranje)

Evo još savjeta kako prevarantima otežati probijanje vaših kodova.

Koristite složene lozinke – Vaša bi lozinka trebala imati najmanje 20 znakova i uključivati ​​kombinaciju velikih i malih slova, brojeva i posebnih simbola. Zbog toga ju je puno teže pogoditi nego korištenjem osnovne riječi.

Ne ponavljajte lozinke – Svi to radimo da uštedimo vrijeme, ali to je užasna ideja. Nikada nemojte koristiti istu lozinku na više stranica ili usluga jer to uvelike olakšava život kibernetičkim prevarantima.

Provjerite svoje lozinke – Odvojite vrijeme za redovitu procjenu stanja svoje lozinke. Identificirajte slabe, stare ili ponovno korištene lozinke

Koristite upravitelj lozinki – Generirajte i pohranite složene i jedinstvene lozinke za svaki od svojih računa pomoću softvera za upravljanje lozinkama. Oni će vam pomoći da odaberete teške kodove za probijanje i pomoći će vam da ih zapamtite.

