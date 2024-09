Ručak tri eura, kava 30 centi: Mediteranska zemlja iznimne ljepote koja turistima prolazi ispod radara

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Jedan od putopisaca koji redovito oduševljava zanimljivim sadržajima, Robert Dacešin, nedavno se javio iz Alžira - odlične destinacije za one koji traže povoljna mjesta što nude pregršt sadržaja, bez previše turista.

Tako primjerice ondje možete popiti jednu od najjeftinijih kava na svijetu – platit ćete je oko 30 centa i pritom uživati u pogledu na džamiju stariju od tisuću godina, piše Pun kufer.

“Istina da je Afrika kontinent koji sam najmanje obilazio te da sam na njemu do sada obišao svega oko deset zemalja, no utiska sam da mi je glavni grad Alžira – Alžir, najbolji grad u kojem sam bio. Sa svojih 2,5 milijuna stanovnika ovaj grad vam pruža mogućnost da doživite istinsku egzotiku, bogatu povijest, upoznate srdačne ljude te da okusite jedna pravo putničko iskustvo po vjerojatno nikada nižim cijenama.

Jugoistočna Azija je sinonim za jeftina putovanja, ali mišljenja sam da je Alžir uz Iran možda najjeftinije mjesto gdje sam bio u posljednje vrijeme. Počevši od toga da ćete ručak plaćati 3 do 4 eura, kavu ili čaj piti za 0,30 eura, voziti se desecima kilometara taksijem za 2 do 3 eura te uz to, ulaziti besplatno na gotovo svaku atrakciju koju ovaj grad nudi, a vjerujte da ih nudi itekako mnogo.

Iako ni meni ova destinacija da budem iskren nikada nije bila na nekoj bucket listi, sada kada sam ovdje, mogu slobodno reći da Alžir ima jedan od boljih omjera cijene i kvalitete za putovanja gdje sam do sada bio“, opisuje Dacešin.

“Ako je Alžir zemlja u kojoj se dosta može osjetiti utjecaj Francuske, počevši od arhitekture, hrane pa sve do jezika koji je ovdje čak dominantniji nego arapski koji je službeni jezik, rekao bih da je Oran, bez dileme ‘najfrancuskiji’ grad u zemlji. S nadimkom ‘Pariz Afrike’ ovo je mjesto gdje se na neki neobičan način spajaju Francuska arhitektura s primjesama orijentalnog stila, a gdje to opet izgleda nekako zaista šarmantno i lijepo.

U gradu danas živi oko 2 milijuna stanovnika, a ono što je upečatljivo ovdje je veliki broj impozantnih katedrala koja ćete vidjeti širom grada. Pored njih, tu je i prekrasna tvrđava Santa Cruz do koje ćete doći sa žičarom po cijeni manjoj od eura, a sa koje ćete imati jedan od najboljih pogleda na grad. Preporuka da posjetite i Grand Post, Palais de la Culture, stari dio grada poznatiji kao Kazba, nekoliko prelijepih džamija te još nekoliko više nego impresivnih objekata s poviješću bogatom nekoliko vjekova.

A ono što je najbolje od svega, je to što uopće nema turista. Naime, ne pamtim da sam u skorije vrijeme bio u zemlji koja nudi toliko povijesti, a koju gotovo nitko ne posjećuje te u ovih pet dana koliko smo već ovdje, ne znam da li sam vidio jednog stranca.

Stoga, ako razmišljate o nekoj divljoj i egzotičnoj destinaciji koju nije zahvatio ni gram masovnog turizma, ovo može biti super opcija“, objavio je Dacešin na društvenim mrežama.

