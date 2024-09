Primorac za N1 o Milanoviću, Plenkoviću, porezu na nekretnine, subvencijama…

Podijeli :

Srecko Niketic/PIXSELL

Dragan Primorac, predsjednički kandidat HDZ-a, gost je Ilije Radića u N1 Studiju uživo.

Primorac je govorio o razlozima svoje kandidature. “Kad vidite da se RH može i mora mijenjati, vi izbora nemate. To napravite zbog Hrvatske i jer ne možete biti pasivno promatrač iz udobne fotelje”, kaže.

“Mijenjaju se ljudi, stranke i procesi u svijetu., Danas je svijet bitno drugačiji nego što je bio tih godina. Potpuno je jasno da kad radite nešto na načelima istine, morala i pravde, te su promjene dobrodošle. Ja sam dobio potporu ne samo HDZ-a, nego i HSLS-a, HDS-a, HSU-a. Jedna je ideja da ja objedinim sve što vjeruju u uljuđenu, civiliziranu i normalnu Hrvatsku”, rekao je na pitanje o tome što se promijenilo između njega i HDZ-a. Što se tiče birača Domovinskog pokreta, Primorac kaže kako je uvjeren da oni neće glasati za kandidata SDP-a.

Primorac kaže kako se slični procesi kao u Hrvatskoj odvijaju i u najrazvijenijim zemljama. Neke od njih uspješno se nose s izazovima u npr. demografiji, a on kaže kako će njegov tim raditi na strateškom osmišljavanju s realnim ciljevima i konkretnim mjerama te da duboko vjeruje da će one biti učinkovite i da će se za pet godina vidjeti rezultati. “Ako govorimo o ulozi i funkciji predsjednika, ovlasti su daleko šire ako surađujete s Vladom. Njegova je uloga da poštuje zakon i daje stabilnost svim čimbenicima vezanima za Ustav. Moje je pravo da surađujem s Vladom, kako je to grijeh? … Svi znaju da je na mene nemoguće imati ikakav utjecaj ako to nje utemeljeno na dobrobiti Hrvatske. To neslaganje je u tradiciji djelovanja svih lidera u svijetu, to je jedini način da budete vjerodostojni”, kaže Primorac na pitanje o tome kako će surađivati s Vladom.

Priznanje Palestine

“Tu je sve vrlo jasno”, kaže na pitanje o priznanju Palestine. “Nema dvojbe da ključnu ulogu igra SAD. Ako pogledamo kako bivši izraelski premijer i nećak Yassera Arafata surađuju, jasno je da i narodi Izraela i Palestine žele da se okonča ovaj rat, da razgovaraju o budućnosti. To je moja želja, to je želja svakog Izraelca”, govori dodajući da se trenutno o tome ne može govoriti jer još uvijek imamo Hamas. “Mir je prioritet. Ako se dvije države dogode u dogovoru Palestine i Izraela, to je prioritet. Želim da što prije stane taj strašni rat, gubitak života je tragedija i za državu i za narod”, govori.

Aktualni predsjednik Milanović kaže da Palestinu treba odmah priznati. “Većina ozbiljnih ljudi u svjetskoj politici smatra da se prvo treba uspostaviti mir. Svima je dosta rata. Nema dvojbe da će se taj mir dogoditi. Na miru inzistiraju i iz Washingtona i siguran sam da će brzo biti postignut”, kaže.

Rat u Ukrajini

Kako bi se Hrvatska osjećala da je 1991. bila rasprava o tome imamo li pravo na slobodu, pita se Primorac i dodaje kako to ni Ukrajincima nitko ne može oduzeti i da je tu kraj svake priče.

Funkcija predsjednika

Ministar obrane Ivan Anušić kaže kako ne može više surađivati s Milanovićem.

“Ja se zalažem za apsolutnu transparentnost. Sve ono zbog čega predsjednik ni minsitar neće imati glavobolju, podržavam”, kaže.

Hoće li Plenković prijaviti Milanovića Povjerenstvu? “Pa nisam ja Hajdaš Dončić ni Grbin”

Na pitanje bi li letio helikopterom, kaže kako se nikad ne mogu isključiti određene okolnosti. “Kad letite helikopterom, vi imate prazna vozila koja vas čekaju, vatrogasce, itd. Mi moramo pokazati respekt. Ako se dogodi, ne treba biti licemjeran i reći da ne bi letio”, kaže dodajući da će na izborima građani pokazati svoj stav.

Milanović je poznat po svojoj britkoj retorici. Trenutno se koncentrira na predsjednika Vlade i ministra obrane, a Primorca “štedi”. “Meni je teško govoriti o njegovim stavovima pa ću o svojima. Uvijek ću se zalagati za pristojan dijalog. Hrvatskoj treba vratiti kulturu razgovora. Bit ću predsjednik svih građana, ne zanimaju me političke opcije. Demokratski svijet ne gleda lijevo i desno nego gdje je tu domovina. … Nikada neću doći u poziciju da nekog vrijeđam, to je nepotrebno. Neću doći u poziciju da ne surađujem s Vladom. Ako već imamo agilnog premijera koji želi iskorak, onda je suludo to ne iskoristiti. Želim biti predsjednik na kojeg će građani biti ponosni po djelima, a ne po retorici. Ovo nije izbor za najboljeg retoričara, nego za predsjenika, časnu, odgovornu funkciju u državi koja je nastala na ogromnoj žrtvi. To je Hrvatska koju želim i koja će se dogoditi”, govori.

Kaže da će biti čovjek koji će rješavati probleme i da planira u kratkom vremenu riješiti veliki broj otvorenih pitanja. “Danas se ne radi o Hrvatskoj koja će gledati kojoj naciji pripadate. Država od 3,8 milijuna stanovnika nema šanse da uspije ako ne bude gledala ovo što govorim. Od siječnja 2025. ta će hrvatska postati realnost”, kaže.

“Mi znamo da je aktualni predsjednik šaljivdžija, moramo imati razumijevanja”, kaže o Milanovićevoj izjavi da Primorac nije nadstranački kandidat. Kaže kako ne postoji utjecaj premijera na njega. “on to nikada nije ni pokušao napraviti, to treba reći pošteno”, kaže.

Što se tiče Milanovićevog mandata, Primorac kaže: “Da mislim da je bio briljantan, ne bih se nikad kandidirao.”

Kandidaturu je već najavila Marija Selak Raspudić, a kandidate za Pantovčak najavljuje i Most, moguće i DP. Primorac kaže da je to sjajno jer više kandidata osnažit će i poziciju narednog predsjednika, a dobro je i za demokraciju. “Kandidaturu bilo koje osobe koja će donijeti pozitivnu energiju i raspravu, apsolutno podržavam”, kaže.

Porez na nekretnine

“Nekoliko ljudi mi je reklo da bi terminologiju trebalo promijeniti i porez nazvati doprinosom domovini. Ako vi ta sredstva želite distribuirati onima kojima je najpotrebnije da ih dobiju. … Nema nikakve dvojbe da većina građana smatra da ako oni budu pošteni, neuravnoteženi, nitko neće biti protiv. Ali dopustite, nitko taj zakon nije vidio”, kaže Primorac na pitanje što misli o porezu na nekretnine.

Što se tiče subvencija za gospodarstvo, Primorac kaže kako su one u vremenu covida spasile gospodarstvo. “To je uvijek jedna od dobrih mjera o kojima treba razmišljati. Sve što će rasteretiti gospodarstvo… Jedna od temeljnih funkcija države je da ne smeta gospodarstvu. Ako je to dobro za gospodarstvo, svaka normalna osoba će to podržati”, kaže.

Miro Bulj zabranio je izložbu samo jer je financira SNV. Umjetnost je, kaže Primorac, i sloboda i odgovornost i na Buljevom mjestu bi najprije pogledao izložbu pa onda odlučio. “U Hrvatskoj žive i Srbi i niz drugih narodnosti, vi ne možete isključivati nekoga… Svatko tko je lojalan RH, ja ću biti i njihov predsjednik. To je početak i kraj svega”, kaže.

