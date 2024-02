Sedam stvari koje nikako ne biste trebali držati na frižideru

Podijeli :

Kada imate malu kuhinju, morate biti kreativni s iskorištavanjem svakog centimetra ove prostorije. No, iako djeluje sasvim uobičajeno, na gornji dio frižidera ne biste trebali tek tako ostavljati pojedine stvari.

Naime, stručnjaci za sigurnosti tvrde da stavljanje određenih stvari na frižider nije dobra ideja. Zapravo, najbolje bi bilo da taj dio vaše kuhinje bude prazan.

Postoji više razloga zašto ne biste trebali koristiti gornji dio frižidera, ali jedan od njih je svakako protok zraka.

Vatrogasac Jay Flynn iz Denvera navodi da frižider pušta toplinu u procesu hlađenja i zamrzavanja hrane, a ta toplina mora negdje otići.

Kako bi ga raspršili, hladnjaci imaju kondenzatore koji mogu biti smješteni i na vrhu, ovisno o modelu.

Također, stručnjakinja za sigurnost Rebbeca Edwards navodi da bi ostavljanje stvari na frižider moglo dovesti do smanjenog “vijeka trajanja” vašeg frižidera, ali to nije sve. Prekomjerno nakupljanje topline može dovesti i do požara, prenosi Klix.ba.

Kruh

Kruh i ostala peciva brzo se kvare, a ako ih ostavite na frižideru možete samo dodatno ubrzati taj proces. Protok zraka je topao, što isušuje hranu i može je učiniti ustajalom.

Kuharice

Iako se ne radi o namirnicama, ni kuharice ne biste trebali držati na frižideru jer predstavljaju opasnost od požara.

Papir i druge zapaljive predmete ne bi se trebalo skladištiti na uređaju koji svakodnevno radi. Ovo pravilo se odnosi i na papirne ubruse.

Mali aparati

Ostavljanje uređaja koji se ne koriste svakodnevno, poput kuhala i friteze može postati potencijalni problem. Stvari poput aparata za kavu, tostera ili friteze mogu savršeno stati na vrh frižidera, ali se lako mogu pomaknuti i pasti.

Svaki put kad otvorite i zatvorite vrata, uređaji se lagano pomiču, potencijalno se približavajući kraju frižidera.

Kutije sa žitaricama

Ponekad kutije s žitaricama ne mogu stati u ormare pa ih ljudi često ostavljaju na vrh frižidera. Nažalost, ni ovo nije dobra ideja. Lagane i nestabilne kutije sa žitaricama nose tri opasnosti. Zapaljive su, blokiraju ventilaciju i mogu pasti na vas ili iza frižidera.

Svježi proizvodi

Primamljivo je imati košaru na vrhu frižidera za stvari poput krumpira i luka, ali to je pogreška. Stavljanje svježih namirnica na vrh frižidera može ubrzati kvarenje.

Vino

Vino ne biste trebali ostavljati na toplim površinama jer u samo 30 minuta mogu ozbiljno oštetiti aromu, okus i boju vina. Hladne temperature u frižideru također nisu dobre za dugotrajno skladištenje.

Začini

Kao i vino, začini trebaju odgovarajuće skladištenje kako bi održali vrhunsku svježinu i okus. Za razliku od vina, začini ne postaju bolji s godinama. U najboljem slučaju, imate otprilike jednu do četiri godine da ih upotrijebite. Čuvanje začina na vrhu frižidera nije dobar plan.

