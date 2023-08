Sezona ambrozije: Evo kako možete ublažiti simptome alergije

Podijeli :

Ako i za vas pomisao na drugu polovicu ljeta priziva u sjećanje svrbež očiju i nosa, šmrcanje i neugodno grebanje u grlu, niste jedini - procjenjuje se da je svaki deseti stanovnik Hrvatske alergičan na ambroziju.

Riječ je o biljci, poznatoj i pod nazivima partizanka, fazanuša ili pelinolisni limundžik, koja najčešće raste na zapuštenim zemljištima i livadama, oprašuje se vjetrom i proizvodi velik broj izrazito alergogenih peludnih zrnaca.

Ambrozija je vrlo invazivna vrsta korova, koji se širi 6-20 kilometara godišnje pa ne čudi da je broj osoba koje pate od alergije na ambroziju u stalnom porastu. Cvate od srpnja do rujna, a vrhunac cvatnje je najčešće u kolovozu, kada oboljeli i osjećaju najteže simptome. Nije neobično da korovi uzrokuju alergijske tegobe, no to se obično događa pri koncentraciji od 50 ili više peludnih zrnaca u kubnom metru zraka, dok ambrozija uzrokuje alergijsku reakciju već pri koncentraciji 20-30 peludnih zrnaca po metru kubnom, prenosi centarzdravlja.hr.

Simptomi alergije na ambroziju

Alergija na ambroziju javlja se kada imunološki sustav ima “pretjeranu” reakciju na pelud ambrozije. Drugim riječima, iako se ne radi o bakterijama, virusima ili gljivicama koji predstavljaju opasnost, organizam pogrešno identificira pelud kao opasnost te se bori protiv nje. U tijelu dolazi do oslobađanja histamina, koji izaziva neugodne simptome.

Simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe, a najčešće uključuju:

– crvenilo i svrbež očiju

– svrbež nosa i kihanje

– grebanje u grlu, kašalj ili hripanje

– začepljenost ili curenje iz nosa.

Uz navedeno, moguć je i pritisak u području sinusa, što može uzrokovati bol u licu, a koža ispod očiju može biti otečena i plavkasta. Kod nekih osoba oslabljen je osjet mirisa i okusa. Alergija na ambroziju također može biti uzrok glavobolje, osjećaja umora te se negativno odraziti na kvalitetu sna.

U nekim slučajevima može doći do pojave alergijskog ekcema. Riječ je o bolnom osipu koji svrbi, a manifestira se pojavom malih kvržica i mjehurića na koži. Najčešće se javlja unutar 24 do 48 sati nakon izloženosti peludu ambrozije, a obično nestaje sam od sebe tijekom dva ili tri tjedna.

Kako ublažiti simptome alergije na ambroziju?

Budući da ne postoji način kojim bi se alergija izliječila, liječenje je usmjereno na ublažavanje simptoma i prevenciju, odnosno pokušaje da se izloženost peludi ambrozije svede na minimum.

1. Pratite vrijednosti koncentracije peludi u zraku

Pratite peludnu prognozu i informirajte se o koncentraciji peluda u zraku. Kada je ona visoka boravite u zatvorenom i klimatiziranom prostoru. Ako je moguće, izbjegavajte izlaske u jutarnjim i poslijepodnevnim satima tijekom sunčanih i vjetrovitih dana jer je tada koncentracija peludi najviša. Kiša ispire pelud pa je boravak na otvorenom najbolje planirati nakon kiše. To je i najbolje vrijeme za otvoriti prozore i prozračiti stan.

2. Spriječite prodor i širenje peludi u zatvorenim prostorima

Pripazite na to da, u vrijeme kad je koncentracija peludi u zraku visoka, prozore stana i automobila držite zatvorenima kako biste spriječili ulazak peludi. Nakon boravka vani i povratka u stan, izujte cipele kod ulaza i presvucite se, a odjeću koju ste nosili – posebno ako ste boravili u prirodi – stavite na pranje. Bilo bi dobro i da se odmah istuširate i operete kosu.

Oprano rublje nemojte sušiti vani, nego u zatvorenom prostoru ili u sušilici za rublje. Može pomoći i ako iz stana uklonite tkanine na kojima bi se pelud mogla nakupljati, poput zavjesa i tepiha.

3. Izbjegavajte namirnice koje mogu pogoršati stanje

Alergija na ambroziju može potaknuti križnu alergiju na pelud i hranu ili utjecati na pojavu preosjetljivosti na određene namirnice. Iz tog razloga obratite pažnju na to osjećate li peckanje ili svrbež u ustima tijekom i nakon konzumacije banane, kivija, dinje, lubenice, krastavaca, tikvica ili kamilice. Ako primijetite pojavu simptoma, pokušajte navedene namirnice izbjegavati.

4. Promijenite određene životne navike

Navika koje biste se svakako trebali riješiti je pušenje. U dimu cigarete sadržano je više od 4 tisuće kemikalija, a mnoge od njih su alergogene i povećavaju rizik od razvoja alergijske astme, posebno kod djece. Osim na to da ne pušite, trebalo bi paziti i da se držite podalje od zadimljenih prostora i izbjegavate pasivno pušenje.

Držanje kućnih ljubimaca s krznom ili perjem također nije preporučljivo za osobe koje pate od alergija, a ako ih već imate, nemojte im dopuštati boravak u spavaćoj sobi i dijelovima stana u kojima se priprema i poslužuje hrana. Pazite i na to da tkanine (deke, krevetić i sl.) koje dolaze u doticaj s ljubimcima perete što češće. Dlaku ljubimaca također perite i redovno četkajte.

Općenito se više posvetite higijeni prostora u kojem boravite – češće usisavajte i čistite klimu te redovno mijenjajte filtre. Ako imate okućnicu i vrt, pazite na to da trava bude pokošena, a usjevi okopani.

5. Razgovarajte s liječnikom o odgovarajućoj terapiji

Kako bi se ublažili simptomi alergije najčešće se propisuju antihistaminici, koji se mogu uzimati u obliku kapi, spreja ili tableta. Njihovo je djelovanje preventivno pa ih je važno početi uzimati prije pojave simptoma, odnosno desetak dana prije početka cvatnje. Osim antihistaminika, primjenjuju se i kortikosteroidi, ali u rijetkim slučajevima, kod težih kliničkih oblika bolesti.

