Bivši vozač princeze Diane prvi put govorio o tragičnoj noći u Parizu: “Ovo me proganja svakog dana…”

Princezin vozač koji je dobio otkaz prije nesreće objasnio je zašto je bio primoran napustiti posao koji je htio raditi do kraja života. Otkrio je i da vjeruje da bi ona danas bila živa da je on ostao njezin vozač.

Princeza Diana tragično je preminula u prometnoj nesreću u Parizu 1997. godine, a sada je njezin vozač, koji je dobio otkaz prije kobne nesreće, dao svoj prvi intervju.

“Dogodilo se preko noći. Od nekoga tko ju je vozio posvuda, do zabrane pristupa njenom automobilu. Nakon božićnih blagdana rečeno mi je da me ona ne želi blizu svog auta”, ispričao je Steve Davies za Daily Mail, a prenosi showbuzz.

“Nastavio sam dobivati plaću, no jedino što sam mogao raditi je sjediti u garaži deset sati dnevno, koliko je trajala moja smjena, bez ikakvog posla, a zatim bih otišao kući. Bio sam slomljena srca, ponižen. Ona me ignorirala”, dodao je.

Tada nije znao da je u sve upleten novinar Martin Bashir. On ju je na tajnom sastanku s njenim bratom Earlom Spencerom Dianu uvjerio da su njeni prijatelji i najbliži suradnici dio zavjere protiv nje. Novinar je tada princezi rekao da je upravo Steve špijunira i sve prenosi medijima.

“Bio sam primoran napustiti posao koji sam htio raditi do kraja života. Rad za kraljevsku obitelj podrazumijeva povjerenje, odanost, diskreciju i osjećaj dužnosti. Vaša reputacija i vaš dobar glas znače sve. Bashir me lišio toga kad je iznio te optužbe pred Dianom. Nisam osoba koja troši vrijeme i energiju na ogorčenost ili ljutnju, ali ona je umrla vjerujući da sam je izdao i to je nešto što ne mogu zaboraviti ni oprostiti”, ispričao je Steve koji je otkaz dobio u ožujku 1996. godine.

U intervjuu je priznao i da misli da bi kobna noć bila drugačija da ju je on vozio.

“Vjerujem da bi Diana danas bila živa da sam je ja vozio u Parizu. Nikada ne bih dozvolio da se stvari odvijaju tako kako su se odvijale te noći. Uvijek sam poduzimao dodatne mjere opreza kada je bila u pitanju njena sigurnost. Vozio sam je u različitim situacijama i uvijek sam pazio na svaku sitnicu”, rekao je Steve.

Priznao je i da je uvijek inzistirao da princeza bude povezana te je radio razne provjere prije pokretanja automobila.

“Vozio sam je godinama i poznavao sam svaki njen korak, njene navike i način na koji je reagirala. Znao sam koliko joj je važna diskrecija, ali i sigurnost. Siguran sam da bih to sve drugačije organizirao”, istaknuo je.

Sada ima 56 godina i živi mirno, daleko od kraljevske raskoši, u malom gradu na jugu Engleske.

“Samo želim da ljudi znaju istinu. Nadam se da će jednog dana sve izaći na vidjelo i da će ljudi znati kako su pogriješili kada su povjerovali u laži koje su izgovorene o meni. Diana me doživljavala kao osobu koja je izdala njeno povjerenje. Nikada nije dobila priliku da sazna istinu. I to me proganja svakog dana”, ispričao je te na kraju priznao da je do sada bio samo dva puta u tunelu u kojem je Diana poginula.

