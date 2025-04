VIDEO / Stara snimka Meghan Markle ponovno izaziva bijes na mrežama

Podijeli :

MICHELE SPATARI / AFP, Ilustracija

Društvenim mrežama ponovo kruži snimka iz 2018. godine koja je pokrenula lavinu komentara da Meghan Markle nije pokazala poštovanje prema pokojnoj kraljici Elizabeti II.

Meghan je tada, zajedno s kraljicom, princem Harryjem i ostalim članovima kraljevske obitelji, prisustvovala dodjeli nagrada Young Leaders Awards. Na snimci se vidi trenutak kada je Meghan, čim je sjela, prekršila pravila – prekršivši noge, što su mnogi ocijenili kao kršenje kraljevskog protokola.

View this post on Instagram A post shared by Simon Perry (@sperrypeoplemag)

Kako žene u kraljevskoj obitelji trebaju sjediti?

Prema pravilima ponašanja unutar britanske kraljevske obitelji, ženama nije dopušteno sjediti s prekrštenim nogama u koljenima. Najprikladniji način sjedenja poznat je kao „duchess slant“, gdje su noge spojene i blago nagnute u jednu stranu. Prekrštanje nogu u području bedara također je prihvatljivo, ali s obzirom na to da je Meghan prekršila pravilo prekrštanja nogu u koljenima, mnogi su to protumačili ne samo kao nepoštivanje protokola, već i kao osobnu uvredu kraljici.

Unatoč negativnim komentarima, kraljevski izvori više puta su istaknuli da su Meghan i kraljica Elizabeta imale dobar i srdačan odnos. Isto je potvrdio i princ Harry u svojim memoarima Rezerva (Spare), gdje je naveo da su obje gajile međusobno poštovanje. Godinu dana ranije, 2017., Meghan i kraljica zajedno su otvorile most, a tada su ih snimili kako se smiju – navodno je Meghan uspjela nasmijati kraljicu. Kraljica joj je također poklonila biserne naušnice koje je Meghan nosila na njenoj sahrani 2022. godine, prenosi IDJTV.

Meghan pod kritikama i zbog nove emisije

Podsjetimo, vojvotkinja od Sussexa ovih dana se našla na udaru brojnih kritika. Sve je počelo zbog njene lifestyle emisije With Love, Meghan, koja se emitira na Netflixu. Na IMDb-u ima ocjenu 2,4 od 10, dok na Rotten Tomatoesu drži svega 33%. The Times i The Telegraph dali su joj dvije od pet zvjezdica, a kritičarka Telegrapha, Anita Singh, napisala je da Meghan „nema nikakvih stvarnih kulinarskih vještina“.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok