Snimaju se četiri filma o Beatlesima, evo tko će glumiti slavnu četvorku

Potvrđeno je da će Paul Mescal i Barry Keoghan biti dio glumačke postave koja će utjeloviti članove Beatlesa u četiri nova filma o britanskom sastavu, javlja u utorak BBC.

Mescal, poznat po ulogama u seriji Normalni ljudi i filmu Gladijator II, glumit će Paula McCartneyja, a Keoghan, zvijezda filma Saltburn, igrat će Ringa Starra.

Kao John Lennon, pridružit će im se Harris Dickinson koji nedavno glumio s Nicole Kidman u filmu Babygirl.

Joseph Quinn iz Marvelovog filma Fantastična četvorka glumit će Georgea Harrisona u filmskoj tetralogiji koju će režirati Sam Mendes.

Redatelju, višestrukom dobitniku Oscara u ponedjeljak su se pridružila četvorica glumaca na konvenciji CinemaCon u Las Vegasu.

Svaki od filmova će usredotočiti na različitog člana legendarne skupine.

„Svaki je ispričan iz pojedinačne perspektive samo jednog od momaka“, kazao je Mendes na događaju.

„Susreću se na razne načine, koji se nekad preklapaju, a nekada ne“.

„Oni su četvero veoma različitih ljudski bića. Možda je ovo prilika da ih malo dublje razumijemo. No, zajedno, sva četiri filma će ispričati priču o najvećem bendu u povijesti“.

Filmovi će biti objavljeni „u blizini“ jedan drugoga u travnju 2028.

„Jednostavno sam osjećao da je priča sastava prevelika da bi stala u jedan film, a pretvarati to u televizijsku miniseriju je nekako bilo čudno“, pojasnio je redatelj.

Upoznajte Beatlese

Dvadesetdevetogodišnji Paul Mescal se proslavio BBC-jevom serijom Normalni ljudi 2020. Potom je glumio u hvaljenim filmovima Aftersun, gdje je nominiran za Oscara te Stranci, a igrao je i glavnu ulogu u nastavku filma Gladijator. Osim što utjelovljuje Paula McCartneyja, irska zvijezda će uskoro glumiti još jednog britanskog kreativnog genija Williama Shakespearea u filmskoj adaptaciji nagrađivanog romana Hamnet.

Harris Dickinson, 28-godišnji Britanac, postao je zvijezda zahvaljujući filmovima Gospodarica zla, Kingsman: Početak, Trokut tuge i Djevojka iz močvare, prije nego što se pojavio kao ljubavnik Kidman u Babygirlu. Dickinson je također bio nominiran za nagradu BAFTA zbog uloge u televizijskoj seriji A Murder at the End of the World, a jedan je od favorita za idućeg Jamesa Bonda.

Barry Keoghan je možda najsličniji svom članu Beatlesa, bubnjaru Ringu. Irski glumac je sa svoje 32 godine najstariji od četvorice, a jedan je od najpopularnijih holivudskih zvijezda te je nominiran za Oscara zbog uloge u filmu Duhovi otoka. Također, igrao je glavnu ulogu u filmskoj uspješnici Saltburn.

Joseph Quinn glumio je lik Eddieja Munsona u četvrtoj sezoni Netflixove serije Stranger Things, pojavio se u filmu Mjesto tišine: Dan prvi, a zajedno s Mescalom je igrao u nastavku Gladijatora. Prije nego što će glumiti gitarista Harrisona, 31-godišnji Londonac će se naći u ulozi Johnnyja Storma u filmu Fantastična 4: Prvi koraci i dvama filmova o Osvetnicima.

‘Maratonsko iskustvo’

Iako je snimljeno već nekoliko filmova o Beatlesima poput Ritma ulice, John Lennon: Dečko koji ne obećava i Ruku svoju mi daj, ovo je prvi put da su sva četvorica, odnosno njihovi nasljednici, dali dozvolu za snimanje filma o njihovoj životnoj priči kao i prava na korištenje njihove glazbe.

Mendes je filmove nazvao „prvim maratonskim kinematografskim iskustvom“, dodajući: „Iskreno, potrebni su nam veliki kinematografski događaji kako bismo ljude izvukli iz njihovih kuća“.

Dickinson, Mescal, Keoghan i Quinn su na pozornici u Las Vegasu recitirali stih iz pjesme Beatlesa „Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band“: „Divno je biti ovdje, uzbudljivo je, krasna ste publike, voljeli bismo vam ponijeti kući sa sobom“.

Potom su se sinkronizirano naklonili u stilu Beatlesa.

Sastav, osnovan 1960., transformirao je kulturu mladih i promijenio tok glazbene povijesti.

Neumorno maštoviti i eksperimentalni, imali su tajanstvenu sposobnost da prenesu sofisticirane glazbene ideje masovnoj publici na albumima poput Revolvera, Sgt Pepper’sa i The White Albuma.

Iako su se razišli 1970., kvartet je i dalje najprodavaniji bend svih vremena.

Samo dvojica članova su i dalje živa. John Lennon je ubijen 1980., a Harrison je umro od raka 2001.

Ringo i McCartney su 2023. objavili, kako su rekli, „konačnu“ pjesmu Beatlesa nazvanu Now and then.

Pjesma, temeljena na starim Lennonovim demo-snimkama, a uključuje i arhivsku snimku Harrisonove svirke na gitari, popela se na vrh glazbenih ljestvica i nominirana u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Beatlesi na velikom platnu

Ovo nipošto nije prvi filmski projekt koji će se baviti životima Beatlesa. Ritam ulice, film Iaina Softleyja iz 1994., bavio se njihovom ranom karijerom u hamburškim klubovima, gdje su stjecali svoje glazbeno iskustvo.

John Lennon: Dečko koji ne obećava, film je redateljice Sam Taylor-Johnson iz 2009., a Lennona je u njemu glumio njen budući suprug Aaron Taylor-Johnson. McCartneyja je utjelovio Thomas Brodie-Sangster. Film je pratio Lennonove rane godine i odnose s članovima obitelji kao i njegovo upoznavanje s McCartneyjem i Harrisonom te početke sastava.

Martin Scorsese je 2011. režirao film George Harrison: Život u materijalnom svijetu, kojem su doprinijeli živući članovi benda, a korišten je i arhivski materijal.

Peter Jackson, redatelj filmova Gospodar prstenova, 2021. je obnovio više od 50 sati neiskorištenih snimki iz dokumentarnog filma o Beatlesima Let It Be (1970.) za svoj trodijelni film Get Back. Gotovo sedam sati dug film, napravljen za Disney+, u novom je svjetlu prikazao odnos između McCartneyja i Lennona prije raspuštanja benda 1970.

