Britney Spears prvi put otkriva: Ostala sam trudna s Justinom, ali nije htio biti otac

Britney Spears će 24. listopada objaviti svoje memoare "The Woman In Me", a časopis People objavio je mali dio sadržaja njezinih memoara te su objavili ulomak u kojem je pop princeza opisala svoju ljubavnu vezu s Justinom Timberlakeom. U svojoj knjizi 42-godišnja Britney prvi put je s javnosti podijelila informaciju kako je s 19. godina ostala trudna s Justinom.

Britney Spears otkrila je da je zatrudnjela s djetetom Justina Timberlakea, ali je odlučila pobaciti jer je on mislio da su “premladi” da imaju dijete.

Pop superzvijezda govori o teškim vremenima u svojim nadolazećim memoarima, The Woman in Me, u kojima podiže krišku na svoj život koji je bio jako publiciran. U dijelovima knjige u koje je imao uvid časopis People, Britney piše da njezin tadašnji dečko “nije bio sretan” kad mu je rekla da je trudna. Tvrdi da je rekao da nisu spremni za roditeljstvo, zbog čega je ona prekinula trudnoću, piše Mirror.

U dijelovima objavljenim u časopisu, Britney piše: “Ali Justin definitivno nije bio sretan zbog trudnoće. Rekao je da nismo spremni imati dijete u našim godinama, da smo premladi.”

Mirror je kontaktirao Justinova predstavnika, ali oni nisu odmah odgovorili.

Britney i Justin počeli su izlaziti kada su imali 17 i 18 godina 1999. godine. Ostali su par do 2002. Također u knjizi koju je napisala stoji: “Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam da neću imati dijete. Ne znam je li to bila ispravna odluka. Da je bilo prepušteno samo meni, nikad to ne bih učinila. A ipak je Justin bio toliko siguran da ne želi biti otac”.

Dodala je: “Do danas je to jedna od najmučnijih stvari koje sam doživjela u životu.”

Novo otkriće dolazi nakon što je Mirror izvijestio da je *NSYNC zvijezda navodno “nervozna” dok čeka objavljivanje Britneyinih memoara.

Rekli su: “Postoji neka velika priča o Justinu Timberlakeu koja se može podijeliti u njezinoj knjizi koja se dogodila tijekom njihove veze. Možda ju je objavila, a možda i nije, ali ako jest, to će ga definitivno oslikati svjetlom koje nije tako povoljno… opet.”

Izvor je također rekao američkoj tračerskoj stranici Deux Moi da će otkrića biti “gora” od prethodnih tvrdnji. U međuvremenu, drugi insajderi su tvrdili da hitmejkerica “žestoko” napada Justina u svojim memoarima.

Bivši moćni par susreo se prvi put kada su imali samo 12 godina davne 1992. Britney i Justin bili su članovi u potpuno novom Mickey Mouse Clubu, a Justin je kasnije priznao da je bio “zaljubljen u nju od početka ” i “zaluđen njome” od trenutka kada ju je ugledao.

Godine 1999. par je izašao u javnost sa svojom romansom, a 2001. debitirali su na crvenom tepihu. Iste godine također su zajedno nastupili na poluvremenu Super Bowla XXV.

No, romansa para bila je kratkog vijeka i razišli su se 2002. godine. Ubrzo nakon razlaza, Justin je izdao svoj hit Cry Me a River.

