Evo koliko Mariah Carey svake godine zaradi od All I Want For Christmas Is You

Malo što najavljuje blagdansku sezonu od hita Mariah Carey 'All I Want for Christmas Is You'.

Pjesma je postala sinonim za božićne blagdane i teško je bilo gdje otići u ovo doba godine a da je ne čujete.

Za Carey ova pjesma je dar koji ne prestaje davati. Billboard procjenjuje da je pjevačica prošle godine od pjesme zaradila 1,86 milijuna dolara, dok prema studiji The Economista iz 2016. Carey u prosjeku svake godine zaradi 2,5 milijuna dolara od honorara, prenosi City magazin.

Pjesma, objavljena 1994., mogla bi premašiti 100 milijuna dolara ukupne zarade 2023., prema izvješću Associated Pressa.

‘All I Want for Christmas Is You’ dosegnula je milijardu streamova na Spotifyju u prosincu 2021. i bila je broj 1 na Billboardovoj listi Hot 100 posljednje četiri godine zaredom. Carey je tijekom godina zaradila milijune dolara zahvaljujući svojoj uspješnoj glazbenoj karijeri, turnejama i sponzorima, a pjevačica ima procijenjenu neto vrijednost od 350 milijuna dolara, prema Celebrity Net Worthu.

‘All I Want for Christmas Is You’ postavila je tri Guinnessova svjetska rekorda 2019., među kojima je i naslov najstreamanije pjesme na Spotifyu u 24 sata. U jednom danu u prosincu 2018. streamana je više od 10.8 milijuna puta, a ponovno je oborila rekord 2022. s 21.3 milijuna streamova.

