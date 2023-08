Hrvatski reper objavio kraj karijere: “Već dugo nemam inspiracije”

Podijeli :

Zagrebački reper Steve Mešić Ludi objavio je da uskoro odlazi u glazbenu mirovinu.

Steve Mešić Ludi uskoro planira izdati svoj treći album, a nakon toga će se oprostiti od glazbene karijere. Odlučio je tako zato što, kako piše na svojem Facebook profilu, više nema inspiracije.

“Već dugo nemam inspiracije za muziku. Ne gori pod petama, struja i renta su plaćene i jednostavno nisam više gladan rima. Nisam više niti ljutit i to je moj problem. Kod mene je muzika uvijek bila ispucavanje u ringu. Sad više nema te borbe, a meni se više ne da kucati na vrata, zivkati glavne urednike, raditi marketing, biti sam svoj manager, ulagati tisuće dolara u projekte i gurati ih u Hrvatskoj iz Amerike. Ne više nakon 20 plus godina. Predaleko sam”, napisao je na Facebooku.

“Treći album ću završit s još dvije pjesme i to ću upakirat s većinom singlova s LUDI OFFICIAL YT kanala i to će biti to od mene. Do kraja godine vam sve poklonim na free download. Sumnjam da ću više ikada stat pred mikrofon. Nikad ne reci nikad, ali trenutačno trebam malo dulji odmor od muzike. Hvala svima koji su bili dio mog puta i koji su na bilo koji način podržali to što radim. Lista je poduža. Ekipa, do nekog idućeg puta kad budem opet malo gladan i ljutit”, dodao je Steve Mešić Ludi.

Pjesme zagrebačkog repera, inače, na YouTubeu imaju više stotina tisuća pregleda, a najslušaniji su hitovi “Hladan svijet”, “Emigrant”, “Nije bitno” i drugi.

