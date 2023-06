Podijeli :

Miroslav Lelas / Pixsell

Nakon što se doznalo da je Marko Livaja napustio pripreme reprezentacije, oglasila se Iris Livaja.

“Stijena tvojoj svijesti, sunce tvojim kišnim danima i tišina tvojima olujama. Od prvog dana”, napisala je na Instagram Storyju. “Obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti. Ljubit ću te i poštovati u sve dane života svoga”, stajalo je još uz poruku koju je uputila suprugu.

Iris i Marko vjenčali su se početkom svibnja 2022. godine u Splitu. Par je s prijateljima i obitelji slavio u jednom splitskom restoranu. U vezi su devet godina i imaju dvoje djece, Elizabetu i Lorenza, piše Index.

Upoznali su se 2014. godine, kad je on počeo igrati za ruski Rubin Kazan. Tad je imao 21 godinu. Ona je zbog nogometaša napustila manekensku karijeru i počela raditi kao fitness trenerica, a nakon dvije godine veze postali su roditelji prvi put.

“Moj život je trenutno podređen njemu”

“Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je”, rekla je Iris ove godine za Slobodnu Dalmaciju.

“Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko”, zaključila je.

Marko nikad nije položio vozački ispit pa ga Iris vozi i na treninge. “Kako se snalazim? Imam dosta prijatelja, a i supruga Iris mi je na usluzi. Na primjer, u Ateni mi je AEK dao posebnog vozača… Ne, nemam u Hajduku vozača, ali prijatelji uskaču… Mislim da ću i to morati uskoro riješit, ne mogu se stalno izvlačiti. Djeca će narast, kćerka će u vrtić, pa moram onda i ja početi vozit da budem na usluzi, a ne da mi sve bude na supruzi…”, rekao je jednom prilikom.

