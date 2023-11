Kako je Mariah Carey postala “Kraljica Božića”?

Podijeli :

Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Zbog jednog planetarno popularnog singla, Mariah Carey se proglasila Kraljicom Božića, a sudeći prema popularnosti pjesme, njena vladavina još dugo neće završiti.

Samoproglašena Kraljica Božića redovno se pojavljuje u internetskim memovima koji označavaju početak blagdanske atmosfere, a radijski eteri preplavljeni su njenim klasikom All I Want for Christmas Is You. To je jedna od rijetkih božićnih pop pjesama koja je u zadnjih 30 godina postala stvarni božićni standard, piše PopMatters.

All I Want for Christmas Is You je jedan od najprodavanijih singlova svih vremena, a album Merry Christmas, na kojem se pjesma pojavljuje, dospio je na treće mjesto na ljestvicama albuma Billboard i prodan je u više od 15 milijuna primjeraka, postavši jedan od najprodavanijih božićnih albuma ikad.

Carey je inspiraciju za izdavanje božićnog albuma dobila dok je uređivala svoje drvce. U interjvuu za VH1 1994. godine, govorila je o nastanku albuma: “Prošle godine sam ukrašavala drvce i počela dobivati ideje za različite božićne pjesme. Motalo mi se po glavi pa sam to i učinila”, rekla je.

Mariah Carey suočena s tužbom zbog “All I Want for Christmas Is You”

Snimanje albuma počelo je u prosincu 1993. godine, nedugo nakon uspjeha njenog trećeg albuma Music Box, a kao i kod većine blagdanskih albuma, veći dio posla je završen još tijekom ljetnih mjeseci.

Inspiracija o kojoj je Carey govorila u intervjuu pretočila se u ploču od deset pjesama s tri originala. Na ploči se našla mješavina svjetovne glazbe i blagdanskih himni, što je pjevačici omogućilo da iznese svoje gospel korijene, koji su uglavnom bili ugušeni zbog suvremenog pop zvuka koji je snimala do ove točke u svojoj karijeri. Ono što je tako upečatljivo kod Merry Christmas je to što je to ujedno album iz 1990-ih, ali i svojevrsni omaž starim božićnim pločama iz 1960-ih, odnosno kultnom djelu Phila Spectora.

Utjecaj Phila Spectora

Ne može se raspravljati o fuziji mainstream popa i božićne glazbe, a da se ne spomene kultni klasik Phila Spectora: A Christmas Gift for You from Phil Spector, iz 1963. godine.

Primjenom legendarne wall-of-sound produkcije na niz suvremenih klasičnih i božićnih pjesama, ovaj album je postao standard modernog božićnog popa.

Kako i gdje odložiti božićna drvca? Evo kad kreće akcija prikupljanja

Spectorova grupa izvođača, koja je uključivala Darlene Love, The Ronettes, The Crystals i Bob B. Soxx & Blue Jeans, transformirala je brojne božićne klasike, dajući im ulični, rock dojam. Pjesme poput “Santa Clause Is Coming to Town” preinačene su u božićnu plesnu melodiju za sock hop, a vrhunac Spectorovog albuma je burna “Christmas (Baby Please Come Home)” Darlene Love, originalno djelo koje je Spector napisao s Ellie Greenwich i Jeffom Barryjem.

Utjecaj Phila Spectora se može čuti na albumu Merry Christmas, ne samo u najočitijim primjerima, gdje obrađuje pjesmu Christmas (Baby Please Come Home), već i s All I Want for Christmas is You.

U jednom trenu je došlo i do rivalstva koje je kulminiralo kada su se i Darlene Love i Mariah Carey proglasile kraljicama Božića, pri čemu je mlađa diva čak i digla buku oko nadimka.

Bezvremenski božićni klasik

Nakon što je Merry Christmas objavljen, Carey je nastavila svoju karijeru, prodavši milijune albuma i rastući kao superzvijezda.

Popularnost pjesme All I Want for Christmas Is You rasla je svakog prosinca kako je sve više ulazila u kolektivnu svijest javnosti, a radio postaje raznih formata puštale su pjesmu. Njeno veselje i oštar retro zvuk učinili su ovu pjesmu ultimativnom blagdanskom pjesmom.

Zbog jednog planetarno popularnog singla, Mariah Carey se proglasila Kraljicom Božića, a sudeći prema popularnosti pjesme, njena vladavina još dugo neće završiti.



N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok