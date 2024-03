Ovo su slavni kojima je zabranjen dolazak na dodjelu Oscara! Neka imena će vas iznenaditi

Podijeli :

PEDRO UGARTE / AFP

Objavljen je cjelovit popis zvijezda kojima je zabranjen pristup Oscarima 2024. uoči 96. dodjele nagrada u nedjelju navečer, piše Daily Mail.

Oscari se smatraju najprestižnijom nagradom u industriji zabave, a dodjeljuju se svake godine početkom ožujka.

Najveći skandali na Oscarima: Golotinja, strastveni poljubac brata i sestre, psovke i udarci… Bilo je svega!

Akademija filmske umjetnosti i znanosti sastavila je popis osoba koje su prekršile njihov kodeks ponašanja te kojima je stoga dolazak zabranjen.

Will Smith najnovija je zvijezda dodana na popis nakon što je ošamario komičara Chrisa Rocka tijekom dodjele Oscara 2022.

Evo svih filmskih zvijezda kojima je dolazak zabranjen:

Will Smith

Tijekom 94. dodjele Oscara, Rock je u Dolby Theatreu u Hollywoodu predstavljao Oscar za najbolji dokumentarac, šaleći se pritom na račun obrijane glave Jade Pinkett Smith koja boluje od alopecije.

Smith je tada došao na pozornicu i desnom ga rukom snažno ošamario.

Smithu je zbog šamara zabranjen dolazak na dodjelu Oscara na 10 godina, ali mu je dopušteno zadržati nagradu za najboljeg glumca.

Harvey Weinstein

Harveyu Weinsteinu 2017. je zabranjen pristup dodjeli nakon optužbi za seksualno zlostavljanje.

Kasnije je osuđen za zločine stare i desetljećima unazad, a osuđen je na 23 godine zatvora u saveznoj državi New Yorku.

Nekoć moćni medijski mogul (71) proglašen je krivim i za silovanje i još dvije točke optužnice za seksualno zlostavljanje na suđenju u Los Angelesu u prosincu 2023.

Bill Cosby

Glumcu i komičaru Billu Cosbyju 2018. doživotno je zabranjen pristup ceremoniji dodjele nagrada.

Cosby (86) je u travnju 2018. osuđen za drogiranje i seksualno zlostavljanje košarkaške trenerice Andreje Constand 2004. godine.

Osuđen je na tri do deset godina zatvora, ali je odslužio samo tri godine kazne prije nego što je Vrhovni sud Pennsylvanije poništio presudu, a pušten je 30. lipnja 2021.

Adam Kimmel

Snimatelju Adamu Kimmelu (64) zabranjen je pristup Oscarima 2021. zbog povijesti seksualnih zločina.

Kimmel, koji je radio na hit filmovima kao što su Capote, Never Let Me Go i Beautiful Girls, priznao je krivnju za silovanje 15-godišnje djevojke 2003. kada je imao 43 godine, prije nego što je nastavio s holivudskom karijerom u usponu.

Imali su spolni odnos najmanje deset puta u kolovozu 2003. u New Yorku. Sljedeće godine priznao je krivnju za silovanje.

Roman Polanski

Francusko-poljski redatelj Roman Polanski doživotno je izbačen s dodjele nagrada 2018. zbog seksualnog odnosa s maloljetnicom.

Prebjegao je iz SAD-a u Francusku 1977. nakon što je priznao krivnju za zločin.

Dobio je pet nominacija za Oscar i osvojio nagradu za najboljeg redatelja za biografsku ratnu dramu Pijanist, unatoč nemogućnosti prisustvovanja ceremoniji jer su ga tražile američke vlasti.

Otkako je dobio doživotnu zabranu, Polanski nije bio nominiran niti mu je dopušteno prisustvovati dodjeli Oscara.

Carmine Caridi

Glumac Carmine Caridi bio je prva osoba kojoj je Akademija trajno zabranila 2004. godine dolazak na dodjelu Oscara..

Zvijezda 2. i 3. dijela Kuma, koji je umro 2019. u 85. godini, izbačen je zbog ilegalnog puštanja približno 60 VHS kazeta budućih filmova svom prijatelju Russellu Spragueu.

Caridi je na kraju oslobođen svih optužbi, ali Akademija mu je svejedno zabranjeno prisustvovanje.

Richard Gere

Richardu Gereu zabranjena je dodjela Oscara na 20 godina 1993. godine nakon što je tijekom govora odstupio od scenarija i kritizirao “užasnu, groznu situaciju po pitanju ljudskih prava” na Tibetu.

Tijekom govora spominjao je i čelnika Komunističke partije Kine Denga Xiaopinga.

Nakon deset godina, Akademija je odlučila poništiti zabranu i dopustila mu prisustvovanje 2003., kada je mjuzikl Chicago u kojem je glumio bio nominiran za nagrade.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.