Naša novinarka osvojila je brončanu medalju na SP-u u Kazahstanu! Ovo je njezina priča

Sa Svjetskog prvenstva novinara skijaša koje se od 3. do 10. ožujka ove godine održavalo u dalekom Kazahstanu hrvatski novinarski skijaški tim vratio se s čak šest medalja. Jedno zlato, dva srebra i tri bronce osvojili su naši kolege - Luka Šestan, Branka Malnar, Ana Raić i Milan Vuksan, uz koje su na prvenstvu sudjelovali i Barbara Štrbac, Rino Gropuzzo i Vlado Šestan. Na povratku smo se čuli s Anom Raić, novinarkom portala N1info.hr koja nam je ispričala prve dojmove s prvenstva.

“Ovo je bilo 69. Svjetsko prvenstvo novinara skijaša što ga organizira Ski klub međunarodnih novinara (SCIJ) organizacija osnovana još u vrijeme Hladnog rata kao poveznica između novinara Istoka i Zapada. Nedavno smo i formalno postali neprofitna organizacija sa sjedištem u Belgiji. Već nekoliko godina na čelu SCIJ-a je kanadski novinar Frederick Wallace. I on se na ovom prvenstvu okitio s nekoliko medalja jer je odličan i u alpskom i u nordijskom skijanju”, govori naša novinarka.

Inače, ova novinarska skijaška natjecanja održavaju se svake godine u drugoj zemlji. Ove godine domaćin je bio Almati, grad u dalekom Kazahstanu, dok je lani prvenstvo održanu u kanadskom Steady Brooku, u pokrajini Newfoundland i Labrador.

“Dvije godine prije toga nije bilo prvenstava zbog pandemije, no u manjim grupama novinari iz par zemalja ipak su se družili na skijalištima. Prije izbijanja pandemije natjecali smo se u olimpijskoj Rosi Khutor u Rusiji. I sada je odlazak u Kazahstan zbog rata u Ukrajini bio izazovan, budući da zrakoplovi na putu do Almatija ne lete svojim uobičajenim rutama, preko Rusije i Ukrajine”, objašjava nam Raić koja je zajedno sa 120 novinara iz 23 zemlje boravila prošli tjedan u Kazahstanu.

Ljubazni domaćini nastojali su u tom kratkom periodu, pored organizacije utrka pokazati međunarodnim novinarima čim više znamenitosti svoje zemlje, kaže naša novinarka. “Ruski utjecaj vidljiv je još uvijek na svakom koraku. Dio ljudi i govori ruskim jezikom, a službeni jezik je kazahstanski”, kaže Raić i dodaje kako su kolege novinari, što je dio tradicije na ovim prvenstvima, mogli i nekoliko dana ranije doći u Kazahstan te ostati, ako su željeli, još nekoliko dana na postturi.

“Utrke su bile odlično organizirane iako su i staze za veleslalom i za cross country bile zahtjevne. Veleslalomska je bila vrlo tvrda i brza. Inače, snijeg u Šimbulaku također je neobično brz. Direktor skijališta objasnio nam je da su razlog tome velika nadmorska visina i suhoća snijega. Najviša žičara trenutno vozi do 3.200 metara nadmorske visine, no najavljuju da će je povući i do 4.000 metara. Zbog rijetkog zraka na toj visini nije jednostavno skijati, no tijelo se postupno privikava. S obzirom da od ranije, s prvenstva koje je 2012. održano u Turskoj, imamo iskustvo s visinama preko 2.500 metara znali smo se prilagoditi. Ipak, treba biti oprezan”, objašnjava naša novinarka.

Gastronomsko putovanje svijetom

Posebnost ovih prvenstava je i tzv. Nacionalna večer. O čemu se radi?

“Meni je, uz natjecanje, to uvijek poseban događaj. Jednu večer sve zemlje sudionice izlože svoju hranu i piće. Nevjerojatno je tako, na jednom mjestu, probati svu tu različitu hranu i piće. Gastronomsko putovanje kroz cijeli svijet u par minuta”, opisuje nam Raić.

Dodaje i kako novinari uvijek organizirano raspravljaju i o aktualnim temama. “Lani smo se bavili izvještavanjem o katastrofama i ratovima, dok su ove godine u fokusu našeg interesa bile klimatske promjene te umjetna inteligencija, točnije njihov utjecaj na novinarski rad. Neprocjenjivo je na jednom mjestu okupiti kolege iz cijelog svijeta i razmjenjivati s njima profesionalna iskustva”, zaključuje Raić.

Po čemu će još pamtiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Kazahstanu?

“Kazahstan je kao zemlja zanimljiv, ali djelatnici u turizmu gotovo da ne govore niti jedan strani jezik. To otežava snalaženje na skijalištu, u gradu, naručivanje hrane. Tri dana sam dobivala jako ljutu hranu, koju ne volim jer mi konobari nisu znali reći je li neko jelo ljuto. Zato se treba oboružati strpljenjem i stranim rječnicima.”

