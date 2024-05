Srpski ministar kaže da je zamalo zaveo slavnu glumicu Hilary Swank – spriječio ga Vučić

Podijeli :

MARTIN BUREAU / AFP / Profimedia

Srpski ministar financija Siniša Mali otkrio je javnosti kako je upoznao slavnu američku glumicu, oskarovku Hilary Swank. Mali je, naime, bio na finali Roland Garrosa 2016., gdje se družio s glumicom, a račune mu je, kaže, pomrsio nitko drugi nego srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Gostujući na TV Pink Mali je ispričao kako je gledao finale Roland Garrosa kada je Novak Đoković prvi put osvojio taj turnir. “Hilary i ja smo sjedili zajedno. Prepoznao sam je”, rekao je Mali i dodao kako postoji nekoliko stvari vezanih za tu situaciju koje ne zna mnogo ljudi.

“Naravno, relativno mlad, ja sam sjeo pokraj nje i krenuo je razgovor. Malo gledamo tenis, na Roland Garrosu dobijete šešir zbog sunce, ja sam stavio šešir i spustio telefon i pokušao započeti razgovor. Vidim ja da to lijepo ide. Naravno, da budem iskren, dao sam sve od sebe. Sve sam dao i izmišljao i lijevo i desno i ovako i onako. Ide sve dobro, završi Roland Garros i mi se dogovorimo da se vidimo u Americi”, rekao je Mali.

Kad je meč završio, vidio je da ga je zvao – Aleksandar Vučić. “Zvao me je sto puta. Nisam znao da će to biti na RTS-u. Nekako su prikazivali nju i stjecajem okolnosti i mene. Ja nisam gledao telefon, ništa nisam vidio jer sam se trudio oko nje. Kako sam ga nazvao, tako je krenuo: ‘Što ćeš ti tu, otkud ti tamo?’. Ja sam mu kazao da je Nole pobijedio i da je sve super. Međutim, dočekao je on mene na sledećem koraku. Hilary Swank i ja samo se dogovorili da se sretnemo na sljedećem US Openu. Međutim, Vučić mi je rekao da trebam ići u Teheran kao gradonačelnik Beograda da potpišem neki sporazum. Išao sam baš tih dana kad sam trebao ići u New York. To nisam mogao objasniti. Kazao sam da idem u Iran, u Teheran umjesto u New York. To je bilo moje objašnjenje i to više nitko nije mogao prihvatiti, kupiti i to je bio kraj. Stjecajem okolnosti je baš dan, dva nakon Rolan Garrosa prekinula s dečkom“, prisjetio se srpski ministar.

Na pitanje jesu li on i slavna oskarovka bili na rubu da se “spetljaju”, Mali je kroz smijeh odgovorio da je Vučić to spriječio.

“Ali ja sam dao sve od sebe”, rekao je.