Jesu li manjine u opoziciji ili u vlasti? “Ovdje curi interes kroz svaku poru. Nema tu etničkih pitanja”

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gošća Igora Bobića u N1 Studiju uživo.

Mamić kaže da je događaje na političkoj sceni trenutno najbolje gledati s dozom humora.

“Radin je općenito u nezahvalnoj situaciji. Izašao je na izbore iako je obećao da neće. Onda su sad u situaciji da se ne mogu odlučiti jesu li pozicija ili opozicija. Odnosno, da će odlučivati prema trenutku ili prema individualnom interesu člana Kluba nacionalnih manjina. Imali smo to već. Baza ove odluke je ‘ostajemo na vlasti po svaku cijenu'”, govori Mamić o situaciji s klubom manjina za koju je Furio Radin rekao da su pragmatični i da sve ovo rade jer su novi izbori preskupi. “On bi trebao znati da se u Hrvatskoj puno više novaca potroši na veće gluposti nego što su to izbori”, kaže Mamić i dodaje da bismo u tom slučaju barem znali na čemu smo.

“Ja se isto zalažem za pragmatičnost, ali u širem interesu. Ali ovdje se radi o pragmatičnosti koja je samo u interesu onih na vlasti i u vlasti”, kaže.

“Najbolje se nasmijati”, kaže Mamić na daljnja pitanja o Radinovom objašnjenju. “Oni moraju naći razlog da nastave raditi ono što je u njihovom interesu. Tu nema interesa nacionalnih manjina, nacionalne manjine u Hrvatskoj nisu ugrožene. Meni je drago da je to tako, da nacionalne manjine imaju možda i najveća prava unutar EU-a. Ja to i privatno podržavam, ne samo načelno jer je to pristojno. Ovdje se ne radi o tome da ovaj Scrhoedingerov pristup, jesmo li pozicija ili opozicija ili smo oboje u isto vrijeme, ja ne znam kako to objasniti nego kao neobjašnjiv pristup. U tome sudjeluju apsoluto svi”, kaže ona.

“Mi pričamo istu priču na dva načina. Jedan su način normalna racionalna pitanja. Ako si oporba, ne možeš biti vlast. Moraš se očitovati, imali smo već prebjega. Gospođa Vučemilović je otvoreno rekla da ne želi biti još četiri godine oporba u Saboru, to je legitimna pozicija, mi možemo razgovarati je li to izdaja birača. … Ali, ovdje curi interes kroz svaku poru. Nema tu etničkih pitanja. Oni svi skupa pokušavaju, a HDZ je čak u najčišćoj poziciji, oni prvi vuku uže i njih se vidi, a svi ovi odostraga isto vuku u koju god stranu. Potpuno je jasno da će svi sudionici nastavljati na to pitanje davati isti odgovor”, govori.

Mamić je komentirala i priču o diplomi ministra poljoprivrede Josipa Dabre. “Onog časa kad ulazite na političku pozornicu odričete se velikog dijela privatnosti. Javnost ima pravo sve preispitivati. Oni su (DP, op. a.) komunikcijski gledano, kad radite neko odstupanje od uobičajenog, morate imati dobar narativ pripremljen. Tko izađe prvi, taj određuje što je tema. U tom smislu svi sudionici ovog vodvilja nisu to komunikacijski dobro odradili.”

Europski izbori

“HDZ zaslužuje najbolji rezultat na ovim izborima jer oni su jedini ušli u ovu kampanju ozbiljno”, kaže Mamić govoreći o skorim EU izborima.

Primjećuje kako je Andrej Plenković na skupovima okružen kandidatkinjama s HDZ-ove liste, Marijanom Petir, Sunčanom Glavak, Nikolinom Brnjac…

“SDP je nakon Milanovićevog efekta potonuo u standarno lošu kampanju. Vidimo kako netko ide u biciklom. Pomoglo bi da je Grbin odmah otišao i na taj način da se poslala poruka članovima stranke. Ako ostavite status quo vi poručujete da ne znate ni što biste ni koga biste. Rekla bih da je SDP strateški pogriješio. Da je Grbin odmah otišao, pa i da su stavili nekog v.d.-a da pošalju poruku svojim biračima…”, govori.

Ona kaže kako hrvatski birači razumiju da zastupnici kad odu EP prestaju biti homogena skupina hrvatskih zastupnika te da je i to jedan od razloga zašto je motivacija za izlazak na ove izbore niska.

Smatra i da HDZ može ići do šest mandata na predstojećim EU izborima, SDP dva ili tri. DP će, kaže, vjerojatno dobiti svoj mandat, bez obzira na pad rejtinga. Najviše se, govori, vidi Stephen Bartulica, a on nastavlja s istim narativom zbog kojeg je DP dobio toliko mandata na parlamentarnim izborima. Kolakušić i Sinčić nemaju šanse doći do mandata, a jedan mandat bi mogao pripasti i Možemo, prognozira Mamić. Očekuje da će biti mala izlaznost i objašnjava da je uvijek nezahvalno prognozirati nešto kad je u pitanju mala izlaznost.

