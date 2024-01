Stiže novi nastavak Ratova zvijezda, a glavna zvijezda bit će maleni Yoda

Podijeli :

REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Baby Yoda ili Grogu, lik serijala "The Mandalorian" iz franšize Ratova zvijezda (Star Wars) seli se sa 'streaming' platforme Disney+ na veliko platno, piše Variety.

Lucasfilm, producentska kuća kompanije Walt Disney, potvrdila je da radi na novom filmu u franšizi Ratovi zvijezda nazvanom “The Mandalorian & Grogu”. Produkcija filma počinje krajem ove godine, piše Variety.

Glavni lik, usamljeni lovac na glave koji operira na vanjskim rubovima galaksije, i njegov sićušni suputnik Baby Yoda ili Grogu, premijeru su imali na Disney+ platformi 2019.

Jon Favreau, autor serije “The Mandalorian”, prvog naslova koji je pronikao iz franšize Ratova zvijezda, će biti i režiser filma “The Mandalorian and Grogu” koji publika silno priželjkuje u kinima.

Radnja filma kreće pet godina nakon događanja iz filma “Povratak Jedija” iz 1983. godine.

Priča prati istoimenog lika kojeg je utjelovio glumac Pedro Pascal te njegove pokušaje da zaštiti ‘Dijete’. Riječ je o stvorenju iste vrste kao što je Yoda iz originalnog serijala. Serija ima tri sezone, a okrunjena je i prestižnim televizijskim nagradama, a trenutno je u razvoju četvrta sezona.

Očekuje se da će Pedro Pascal reprizirati svoju ulogu i na velikom platnu.

The Mandalorian & Grogu je prvi film u franšizi koji dolazi nakon uspjeha filma Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera (Star Wars: The Rise of Skywalker) iz 2019. godine, koji je zaradio milijardu dolara.

Još uvijek nije poznat datum premijere filma The Mandalorian & Grogu, ali Disney je otkrio da će 2026. godine izaći dva nova filma o Ratovima zvijezda, a 2027. godine premijeru će imati treći film.

