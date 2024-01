Poznata ukrajinska tužiteljica i njezina kćer pronađene mrtve

Podijeli :

REUTERS/Gleb Garanich

Bivša zamjenica glavnog tužitelja Ukrajine Olga Mihajlovna Kolinko i njezina kćer Jaroslava pronađene su u srijedu mrtve, bez znakova nasilne smrti, objavila je ruska novinska agencija Interfaks pozivajući se na izvore iz policije.

Olga Kolinko pronađena je u svojoj kući u Kijevu, a njezina kćer u svojem stanu. Oba stana bila su zaključana iznutra, a pretpostavlja se da su žene preminule u različito vrijeme.

Prema prvim informacijama, majka je umrla prije dva mjeseca, a kćer prije oko tri tjedna.

Tijela su prebačena na sudsko-medicinsko vještačenje kako bi se utvrdili točni uzroci smrti i donijela odluka o daljnjem postupanju.

Olga Kolinko pronađena je kada su zaposleni u stambenoj upravi u prisustvu policije razvalili vrata stana. Pozvali su ih susjedi jer se dan prije toga voda počela slijevati niz stepenice, a vlasnici nisu otvorili vrata.

Poznato je da je 71-godišnja Olga Kolinko dugo godina teško bolesna i nije baš izlazila. O njoj je brinula kćer koja je pronađena mrtva u obližnjem stanu koji je također pripadao obitelji.

Olga Kolinko je dva puta obavljala funkciju zamjenika glavnog tužitelja Ukrajine, od 1993. do 2000. i od 2003. do 2005. godine. U periodu 2001. do 2003. bila je na čelu Ministarstva za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije za vrijeme mandata predsjednika Leonida Kučme.

Svojevremeno je bila jedan od glavnih istražitelja u slučaju bivšeg premijera Ukrajine Pavla Lazarenka, koji je na kraju osuđen u SAD-u i više se nije vratio u Ukrajinu.

Kolinko je vodila slučajeve protiv bivšeg potpredsjednika Aleksandra Tkačenka, kao i bivšeg tužitelja Svjatoslava Piskuna koji je neko vrijeme bio njen neposredni rukovoditelj. Optužila ga je za paralelne komercijalne aktivnosti dok je radio kao državni tužitelj.

