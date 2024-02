Tko je Baby Lasagna, hrvatski predstavnik na Eurosongu?

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Donedavno javnosti nepoznati mladić iz Umaga, Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna "upao" je kao rezerva na ovogodišnju Doru. No, u kratkom roku oduševio je brojne fanove Dore i Eurosonga. Večeras je odnio čvrstu pobjedu na Dori, izboru hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije.

Senzacija je time veća jer mladi glazbenik rekao kako mu uopće nije bio plan ići na Doru te da pjesma “Rim Tim Tagi Dim” nije bila pisana ciljano za festival.

“Kad je sve ovo počelo bio sam jako uplašen kako ćemo organizirati show, na što će to sve ličiti, tko će mi pomoći… I bilo me strah kako će sve to ispasti”, rekao je Baby Lasagna prije Dore.

VIDEO / Baby Lasagna pobjednik Dore!

No, objavom pjesme “Rim Tim Tagi Dim”, u samo dva dana pomeo je konkurenciju na YouTubeu i zauzeo prvo mjesto u trendingu, a zanimanje za pjesmu pokazali su domaći, ali i inozemni fanovi, piše HRT.

Marko u svojoj pjesmi pokušava, za one koji dobro slušaju, prenijeti dublju poruku o brigama i mukama naše okoline, a upravo “Rim Tim Tagi Dim” govori o mladiću koji teškog srca napušta svoje selo u potrazi za boljim životom.

Baby Lasagna je tri dana prije Dore objavio i spot koji je snimio u rodnoj Istri za svoju pobjedničku pjesmu, a on je vrlo brzo obišao Europu te pokupio simpatije gledatelja i slušatelja.

“Hrvati, ovo je materijal za pobjedu na Eurosongu, 12 bodova za vas iz Austrije”, “Ovo je prilika koja se dobiva jednom u životu”, “Ovo je povijesna šansa, ako sad ne pobijedite, nećete nikada, 12 bodova iz Srbije”, samo su neki od komentara.

Favorit

Inače, Hrvatska je na portalu Eurovision World prije objave pjesama bila na 33. mjestu po izgledima za osvajanje Eurosonga, a nakon objave pjesama i spotova izgledi su nam porasli te se Hrvatska trenutačno nalazi na 3. mjestu.

Na spomenutoj stranici najveće šanse za pobjedu daju Ukrajini, a iza nje slijede Italija i upravo – Hrvatska.

Podsjećamo, izbor za najbolju pjesmu 68. Eurovizije održat će se u švedskoj Malmö Areni 7., 9. i 11. svibnja, nakon što je na prošlogodišnjem Eurosongu pobjedu odnijela njihova predstavnica Loreen.

