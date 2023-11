Umro je slavni glazbenik i pjevač Shane MacGowan

Podijeli :

SI1 /WENN/PIXSELL

Shane MacGowan, irski punker s londonskom adresom koji je sa svojim Poguesima transformirao irsku tradicionalnu glazbu i napisao neke od najljepših balada 80-ih godina prošlog stoljeća, a potom potpuno u ovisnost o alkoholu, umro je u četvrtak u 65. godini.

MacGowan je razaslao irsku tradicionalnu glazbu novoj publici u kasnim 1980-ima spojivši je s punkom i ostvario golem komercijalan uspjeh s emotivnom i psovkama prepunom božićnom himnom “Fairytale of New York” iz 1987. godine.

Poput njegovih legendarnih keltskih kolega Brendana Behana i Dylana Thomasa, MacGowanov izvor inspiracije uvijek je bio vezan uz alkohol pa je postao jednako poznat po svom fufljavom govoru, nedostatku zuba, ispadima i padovima na pozornici, a zlouporaba alkohola dosegla je tolike razmjere da su ga Poguesi potjerali iz benda na vrhuncu uspjeha grupe 1991. godine.

U kakvom mu je stanju zdravlje bilo u njegovim tridesetim godinama, malo tko je očekivao da će doživjeti koliko jest.

“Hvala ti što si bio na ovom svijetu, učinio ga tako svijetlim i pružio toliko radosti tolikom broju ljudi svojim srcem i dušom i svojom glazbom”, napisala je njegova supruga Victoria Clarke na Instagramu nakon što je objavila da je umro.

Rođen u engleskoj grofoviji Kent od irskih roditelja na Božić 1957., MacGowan je u svojoj autobiografiji opisao ljeta ranog djetinjstva provedena na irskom seoskom imanju sa svojom proširenom obitelji, pijući, pušeći i pjevajući tradicionalne pjesme.

“Bilo je to kao da živim u pubu”, rekao je za Guardian 2013. godine.

Dobio je stipendiju za prestižnu Westminstersku školu u Londonu, ali se u nju nije uspio uklopiti pa je dvije godine kasnije iz nje izbačen zbog konzumiranja droga. Tada se počinje družiti u londonskim barovima s drugim glazbenicima.

Bilo mu je tek 17 kad je zbog droge i alkohola doživo mentalni slom i na pola godine završio u psihijatrijskoj bolnici. Nakon što se oporavio, prigrlio je erupciju punka u Londonu kasnih 1970-ih i ranih 80-ih i osnovao bend Pogue Mahone, što na gelskom znači “poljubi me u dupe”.

Najbolji tekstopisac generacije

Bend, koji je kasnije skratio ime u The Pogues, objavio je svoj debitantski album 1984. godine i privukao pozornost britanskog glazbenog tiska i slušatelja drskim stihovima o pijančevanju, tučnjavama i siromašnim irskim imigrantima.

Ali je pjesma “A Pair of Brown Eyes” na njihovom sljedećem albumu iz 1985. “Rum Sodomy & the Lash”, koji je producirao Elvis Costello, otkrila MacGowanov golemi talent kao tekstopisca i utrla put kasnijim klasicima poput “A Rainy Night in Soho” i “Summer in Siam”.

Legendarni Joe Strummer iz Clasha, koji je kasnije svirao s Poguesima i nakratko zamijenio MacGowana na mjestu glavnog pjevača, opisao je Shanea u to vrijeme kao vizionara, pjesnika i “jednog od najboljih autora stoljeća”.

Vrhunac uspjeha Poguesa stigao je 1987. s pjesmom “Fairytale of New York”, koju je MacGowan otpjevao u duetu s Kirsty MacColl. Pjesma je postala božični klasnik iako u njoj otuđeni par izmjenjuje psovke i uvrede.

Nakon niza halucinogenih ispada, uključujući noć na Novom Zelandu kada se skinuo gol i obojio u plavo, Poguesi su MacGowanu dali otkaz. Desetak godina poslije ponovo su se okupili i redovito išli na turneje do 2014. i, među ostalim, nastupili i na zagrebačkoj Šalati 2011. godine.

Njihove krcate božićne svirke bile su radosna blagdanska tradicija, publika natočena pivom pjevala je svaku pjesmu, dok se sve pijaniji McGowan jedva držao o stalak mikrofona.

Godine 2018. pjevači Bono, Nick Cave i Sinead O’Connor, basist Sex Pistolsa Glen Matlock i glumac Johnny Depp pridružili su se MacGowanu na pozornici Nacionalne koncertne dvorane u Dublinu za nastup kojim su proslavili njegov 60. rođendan.

Irski predsjednik Michael D Higgins uručio mu je tada nagradu za životno djelo.

“Shanea smatram najboljim tekstopiscem naše generacije”, rekao je Cave, također MacGowanov blizak prijatelj, za Guardian kratko nakon koncerta.

“On ima vrlo prirodan, ‘necifrast’, kristalno jasan način govora. Riječi su mu i nježne i brutalne i uvijek potpuno njegove”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pavasović Visković: Umjesto Todorića dobili smo puno većeg i toksičnijeg poduzetnika, a to je Pavao Vujnovac Koliko stranke imaju članova? HDZ sam ima više od cijele oporbe. Pogledajte brojke