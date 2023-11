Vanđelić osniva stranku

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Za subotu je zakazana osnivačka skupština nove političke stranke koju sa suradnicima osniva Damir Vanđelić, nekadašnji šef Fonda za obnovu Grada Zagreba. Na konferenciji za medije koja je sazvana će Damir Vanđelić, uz izabrano vodstvo, predstaviti plan i program novoosnovane stranke.

U javnosti se već dugo nagađa o tome hoće li Damir Vanđelić krenuti u političku utrku. I on sam je dugo vremena je najavljivao da bi se to zaista i moglo dogoditi pa je tako i prilikom jednog od gostovanja na N1 otkrio kako je otvoren za suradnju i s lijevima i s desnima, pod uvjetom da pristaju na borbu protiv korupcije. “Država ima preveliki utjecaj na poduzetnike i gospodarstvo, skoro 50 posto ekonomije je vezano državom. Država ubire novac kroz poreze i onda ih dijeli nekim svojim… To nisu socijalističke nego komunističke mjere, krpate rupe. Razgovaramo sa svim strankama”, rekao je tada.

Posljednja u nizu mogućih suradnji o kojima se u javnosti govorilo je ona sa šibensko-kninskim županom Markom Jelićem. Jelić je prije šest mjeseci osnova stranku AP- Akcija za promjene i tada je otkrio da na parlamentarne izbore ipak ide bez Vanđelića i suradnje kojoj se, nije tajna, nadao.

“Što se tiče Damira, mi jesmo razgovarali i činjenica je da do konkretizacije nije došlo. Mi u AP-u sada nastavljamo dalje prema svom zacrtanom planu. Nisam razočaran, nisam ljut, nemam razloga za to”, kazao je Jelić tada.

