VIDEO / Omiljeni glumac o bici koju vodi: “Ova borba možda košta malo više i nije je lako voditi, ali navikao sam…”

Poznati srpski glumac Dragan Bjelogrlić, kojega generacije pamte iz nekih legendarnih filmova i serija, došao je u Rovinj na sedamnaesti Weekend Media Festival. S njim je razgovarao naš Borna Šmer.

Bjelogrlić je posljednih nekoliko godina glumačku ulogu zamijenio onom iza kamere, a dva njegova filma, “Toma” i “Čuvari formule“, doživjela su ogroman uspjeh. Je li očekivao da će postići takav uspjeh?

“Imao sam nekih očekivanja jer je to prva biografska priča kod nas, to nije postojalo ili je bilo jako rijetko. Pošto je Toma Zdravković bio toliko popularan i njegove pjesme su preživjele vrijeme, mogao sam očekivati uspjeh”, govori Bjelogrlić i dodaje: “Zanimljiviji mi je uspjeh Čuvara formule. To nije ružičasta tema i iznenadio me uspjeh tog filma. Ta dva filma su izašla u roku od dvije-tri godine i nije bilo lako izgurati ih.”

Tijekom rasprave u Rovinju u publici je sjedilo dosta mladih ljudi. Bjelogrlić kaže da mu je to veliko priznanje, osobito činjenica da je toliko mladih htjelo čuti što ima za reći. “Kad sam vidio koliko je mladih, pomislio sam da jednostavno neke stvari moram reći koje nisam planirao”, kaže.

“Ovo što je radim je društveni angažman i nastojat ću da to i ostane tako. Svi ti moji angažmani izvan mog posla će biti usmjereni samo na reakcije na anomalije i borbu i animiranje ljudi da se izborimo za pravednije i bolje društvo, koliko je to moguće u ovim uvjetima u kojima živimo”, zaključuje Bjelogrlić.

Doživljava li zbog svog društvenog, a ne političkog, kako sam kaže, angažmana i canceliranje? “Svi primjećujemo veliki broj anomalija, samo je pitanje tko to glasno govori. Svaka borba košta, ova borba možda košta malo više i nije je lako voditi, ali navikao sam, možda me to drži, moram trenirati, vježbati da izdržim sve te udarce. Možda to i nije loše”, kaže.

