Zajović: Eurovizija je parada kiča i treša. To je jedna queer manifestacija

Novinari Večernjeg lista Milena Zajović i Samir Milla u Newsnightu N1 televizije iznijeli su svoje dojmove o Eurosongu.

Milena Zajović kaže da misli da je Let 3 bio uistinu bolji nego u polufinalu i da smo ove godine, nakon niza godinam, na Euroviziju poslali pravi show po svim eurovizijskim kriterijima. “Po toj silnoj buci na društvenim mrežama je dokaz da smo poslali najbolje moguće kandidate. Žirii to nisu prepoznali koliko publika, ali mislim da Letovcima, HRT i drugima koji su to sve organizirali važnije što je publika rekla, a mislim da smo tu napravili veliki uspjeh”, rekla je Zajović.

Samir Milla smatra da su Letovci odradili priču od početka do kraja. “Oni su bili pristuni u medijima, društvenim mrežama, od same Dore krenula je ta priča sa ŠČ, danas i cijeli svijet zna za to ŠČ, mantraju ŠČ, Letovi proizvodi su postali popularni. Oni su napravili kompletnu priču i to je možda nama nedostajalo prethodnih godina za bolji plasman. Ali bitno je i to da je u polufinalu bilo samo glasanje publike bez žirija i danas smo vidjeli da je Let 3 bio osmi”, rekao je Milla.

Govorili su o razlikama glasanja publike, koju je nastup oduševio i žirija.

“Ne znam kako bi to objasnio”, rekao je Milla i dodaje da ne zna zašto pet umjetnika koji su sjedili u slovenskom žiriju nisu dali glas Letu 3. Kaže da je očekivao od nekih drugih zemalja koje su nam naklonjene da će njihovi žiriji nam dati glasove, što se, kako kaže, nije dogodilo.

“Kada govorimo o žirijima na Euroviziji je to uvijek geopolitička stvar, ali baš onda u tom kontekstu ne dati glas prvim susjedima je jako loše susjedsko ponašanje”, kaže Zmajović i dodaje da je to zaista rijetko.

Naglašava kako je i hrvatski žiri, našim prvim susjedima Slovencima i Srbima dao mali broj glasova.

Usporedili su nastup Let 3 i Moldavaca prošle godine.

“Mislim da se tu žiriji postavljaju kao čuvari tradicionalnih vrijednosti Eurovizije, odnosno one tradicije San Rema iz kojeg je Eurovizija izrasla. Ali Eurovizija već dugo vremena nije to, i sad se bojim da ulazimo u zonu čudnog elitizma, odnosno elitizma na mišiće, gotovo bahatog stava što je trash, a što nije, ali nemojmo se lagati, Eurovizija je parada kiča i treša. To je jedna queer manifestacija zadnjih godina i mislim da je to prirodna evolucija tog natjecanja. Ignorirati to što zapravo već dugo očekuje publika je anakrono”, rekla je Milena Zajović.

