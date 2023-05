Službeno je: Netflixov moto “ljubav je dijeljenje lozinke” odlazi u povijest

Podijeli :

Mollie Sivaram/Unsplash

Dugo su to najavljivali, a sad su to i učinili. Netflix je u utorak otkrio pojedinosti o tome kako će njihova mjera protiv dijeljenja lozinki utjecati na gledatelje u SAD-u i koliko će korisnike koštati zadržavanje dodatnih ljudi na njihovom računu. Pretplatnici Netflixa u SAD-u koji dijele uslugu izvan svog kućanstva dobit će e-mail s obavijesti o novoj politici dijeljenja lozinki. Svako novo dodavanje - 8 dolara.

Za korisnike u SAD-u koji imaju Netflix Standard plan koji košta 15,49 dolara mjesečno to znači da će, ako žele dodati još jednog dodatnog člana izvan kućanstva, morati za to izdvojiti dodatnih 7,99 dolara mjesečno. Isto tako, svatko tko plati paket Netflix Premium s 4K streamingom ima opciju dodavanja do dva dodatna člana, no svaki će i dalje koštati dodatnih 7,99 dolara, piše The Verge.

Navedena “dobra” vijest, osim u SAD stiže i u Veliku Britaniju, gdje će Netflix za dodatnog korisnika računa izvan kućanstva naplaćivati korisnicima naplaćivati 4,99 funti mjesečno.

Imate jeftin Netflix pretplatnički plan? Nema dodavanja

Isto tako, Netflixovi pretplatnici s najjeftinijom opcijom plana pretplate, Osnovni ili Standardni s oglasima i koji koštaju 9,99, odnosno 6,99 dolara mjesečno, više ni nemaju opciju dodavanja dodatnih članova na svoj račun.

Netflixovi eksperimenti s plaćanjem dijeljenja lozinki odvijaju se već neko vrijeme, a u veljači su prošireni i na Kanadu, Novi Zeland, Portugal i Španjolsku.

Stranica za podršku koja objašnjava nove postavke opisuje “dodatne članove” kao nekoga tko će imati vlastitu lozinku i profil, a osoba koja ih je “pozvala” da se pridruže njezinom korisničkom računu plaća njihov pristup. Računi dodatnih članova, međutim, također imaju vlastiti skup ograničenja. Ti računi moraju biti aktivirani u istoj zemlji, mogu gledati ili preuzimati sadržaj samo na jednom uređaju odjednom i ne mogu stvarati dodatne profile, niti se prijavljivati kao profil za djecu.

Netflix kućanstvo se po novom određuje na temelju toga gdje korisnik gleda Netflix na TV-u i koju IP adresu taj uređaj koristi. Ta se lokacija može poništiti pomoću aplikacije na TV-u ili uređaju povezanom s TV-om odabirom potvrde ili ažuriranja korisnikovog kućanstva i odgovaranjem na poveznicu za potvrdu, poslanu na navedenu email adresu ili telefonski broj korisnika računa.

Tako su dani kad je Netflix promovirao gestu “Ljubav je dijeljenje lozinke” na Twitteru definitivno završeni, a polako su počeli umirati još početkom 2022. godine kad su zabilježili stagnaciju rasta pretplatnika. To su u međuvremenu kompenzirali ulaganjem velikih sredstava u igre kao dodatne pogodnosti, ali i prisiljavanjem dijela korisnika da plate za otvaranje vlastitih Netflix računa, prenosi Zimo.

