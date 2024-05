Stiže novi “Gospodar prstenova”, objavljeni detalji: “Imamo nedovršenog posla s Gollumom!”

Podijeli :

Oscarom nagrađeni tim koji stoji iza gotovo 6 milijardi dolara vrijednih blockbustera trilogija "Gospodar prstenova" i "Hobit" ponovno se okuplja kako bi proizveo čak dva nova filma.

Prvi od novih projekata Sir Petera Jacksona, Frana Walsha i Philippe Boyens uvjetno je nazvan “Gospodar prstenova: Lov na Golluma”, objavio je Warner Bros. Discovery u četvrtak. Režirat će ga Andy Serkis, alumn “LOTR”-a koji će u filmu i glumiti. Walsh i Boyens izabrani su za pisanje scenarija, zajedno s Phoebe Gittins i Artyjem Papageorgiouom, javlja CNN.

Serkis je u trilogiji koju obožavamo dao glas Gollumu, a sada kaže: “Došlo je vrijeme da se još jednom odvažim krenuti u nepoznato sa svojim dragim prijateljima, izvanrednim i neusporedivim čuvarima Međuzemlja Peterom, Franom i Philippom.”

“Čast je i privilegija putovati natrag u Međuzemlje s našim dobrim prijateljem i suradnikom, Andyjem Serkisom, koji ima nedovršenog posla s tim Smrdljivcem – Gollumom”, rekli su Jackson, Walsh i Boyens u zajedničkoj izjavi. “Kao doživotni obožavatelji goleme mitologije profesora Tolkiena, ponosni smo što radimo s Mikeom De Lucom, Pam Abdy i cijelim timom u Warner Brosu na još jednoj epskoj avanturi!”

Jackson je ušao u povijest trilogijom “Gospodar prstenova”, postavši prva osoba koja je istovremeno režirala tri velika igrana filma.

“Prstenova družina”, “Dvije kule” i “Povratak kralja” bili su nominirani za više nagrada uključujući Oscara, Zlatni globus i BAFTA-u, a treći film osvojio je 11 Oscara uključujući i najbolji film 2004. godine.

Uz rad na Jacksonovoj spektakularnoj trilogiji, Serkis je poznat i po tome što je režirao film “Venom: Let There Be Carnage” iz 2021.

