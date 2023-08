Strani mediji pišu da smo preskupi: “To su PR-ovi koje plaća naša konkurencija”

Podijeli :

U drugoj smo polovini kolovoza, a mediji su prepuni članaka o nezadovoljstvu turista, i domaćih, i stranih. Neke od kritika idu na račun vrlo visokih cijena, pogotovo u odnosu na prethodne godine, govori se i o onečišćivanju plaža od pojedinaca ili tvrtki...

Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, rekla je za HRT kako su kritike krenule iz domaćih medija, ali da su se proširile. Smatra kako je tu riječ o tome da konkurencija hrvatskom turizmu ne oprašta uspjehe ostvarene proteklih godina, čak i za vrijeme pandemije.

“Moje mišljenje je da ti mediji potenciraju možda i malo više nego što je realno. Možda nas ta konkurencija udara nekako s boka”, rekla je Marković.

Dodala je da se cijene jesu dignule, ali da se to dogodilo u cijelom svijetu.

“To su velikom većinom PR-članci koje je platila naša konkurencija”

Boris Žgomba, predsjednik udruge agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i potpredsjednik Europske udruge putničkih agencija, rekao je kako je sigurno da su u nekim segmentima pojedinci poskupjeli malo više nego što su trebali. “Da toga nije bilo, imali bismo savršenu turističku godinu”, rekao je Žgomba.

Međutim, što se tiče objava u stranim medijima, smatra da je riječ o PR-kampanji. “Medijski je to izazvalo velike odjeke vani, ali nemojmo zaboraviti – to su velikom većinom PR-članci koje plaća naša konkurencija. To je jedna normalna, ne možda moralna, okolnost koju smo morali i moramo očekivati”, dodao je.

Žgomba je rekao i da konverzija na euro nije uzrokovala, ali je ogolila poskupljenje jer je gostu potpuno jednostavno usporediti cijene. Poskupljenja su u redu isključivo ako su vezana uz povećanje kvalitete, poručio je.

